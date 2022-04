Women Cricket World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता खिताब: ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीत लिया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 71 रन से मात दी और सातवीं बार महिला विश्व कप चैंपियन बनी. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी एलिसा हीली ने 138 गेंदों पर 26 चौकों की मदद से 170 रन बनाए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पंचायत का अजीब फैसला: फोन पर कराया तलाक, पति ने की दूसरी शादी: महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिन्नर इलाके में जाति पंचायत का अजीब फैसला सामने आया है. इस पंचायत ने एक रुपये में फोन पर तलाक करवा दिया. वहीं, इस फैसले के बाद महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शांता कुमार ने सीएम जयराम को लिखी चिट्ठी, जोगिन्द्रनगर बिजली घर को लेकर की ये अपील: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सीएम जयराम ठाकुर को चिट्ठी लिखकर जोगिन्द्रनगर के बिजली घर (jogindernagar power plant) मुदेद को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की है. शांता कुमार ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने यह भूमि मंडी रियासत से 1925 में 99 वर्ष की लीज डीड पर ली थी. यह लीज डीड 2024 में समाप्त हो रही है. ऐसे में शांता कुमार ने आग्रह (shanta kumar urges cm jairam thakur) किया कि लीज डीड समाप्त होने से पहले हिमाचल इस विषय को गंभीरता के भारत सरकार से उठाये. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर तेल से भरा टैंकर पलटा, बड़ा हादसा होने से टला: कालका-शिमला नेशनल हाईवे-पांच पर सनवारा के समीप तेल से भरा टैंकर पलट (tanker overturned on Kalka Shimla National Highway) गया. गनीमत यह रही कि हादसे में टैंकर में सवार किसी भी व्यक्ति को चोटें नहीं आईं हैं. पुलिस थाना प्रभारी धर्मपुर राकेश राय ने (Police Station Incharge Dharampur On Road Accident) मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विश्वविख्यात लेखक निर्मल वर्मा की जयंती पर शिमला में साहित्यकारों ने निकाली निर्मल यात्रा: प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा के जन्मदिन पर उन्हें (writer Nirmal Verma birth anniversary) याद करते हुए हिमाचल साहित्य व संस्कृति एवं पर्यारण मंच ने स्मृति यात्रा का आयोजन किया. यह यात्रा शिमला के रिज मैदान पर स्थित बुक कैफे से लेकर भज्जी हाउस तक निकाली गई. अल्बर्ट विला में निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल उस घर में बिताए थे. यात्रा में शहर के कई प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार शामिल हुए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बालीचौकी के इस गांव में तेंदुए का आतंक, 12 बकरियों को बनाया शिकार: जिला मंडी के गांव बड़ाबुनाड में शनिवार देर रात तेंदुए ने 12 बकरी (leopard killed 12 goat in balichowki) को अपना शिकार बनाया है. सूचना मिलते ही फॉरेस्ट गार्ड और वन चौकीदार मौके पर पंहुचे. पंचायत उपप्रधान रूप सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार व प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, आज इन राज्यों में बारिश के आसार: अगले 24 घंटों के दौरान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा केरल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मार्च महीने में कई सालों के रिकॉर्ड टूट (Highest temperature recorded in Himachal) गए हैं. मार्च महीने में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के आसार हैं. मौसम विभाग की ओर से मैदानी इलाकों में लू को लेकर (Heat wave alert in Himachal) अलर्ट जारी किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Petrol Diesel Price: आज फिर बढ़े दाम, जानिए क्या है आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के भाव: आज रविवार (3 अप्रैल 2022) को 13वें दिन भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है. आज पेट्रोल और डीजल 80-80 पैसा महंगा हो गया है. 22 मार्च से अब तक यानी 13 दिनों में 11 बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103.41 रुपये और डीजल की कीमत 94.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

COVID UPDATE OF HIMACHAL: हिमाचल में कोरोना के 14 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 86: स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक हिमाचल में आज 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. वहीं, आज 30 लोग कोरोना (COVID UPDATE OF HIMACHAL) संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं. हिमाचल में अभी तक कुल 2 लाख 84 हजार 558 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. जिसमें से 2 लाख 80 हजार 339 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं. हिमाचल में आज तक 4,114 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल के शक्तिपीठों में साक्षात लक्ष्मी का बसेरा, संकट के समय जख्मों पर मदद का मरहम रखता है मां का दरबार: हिमाचल प्रदेश मां चिंतपूर्णी, मां नैना देवी, मां ज्वालामुखी, मां चामुंडा और मां बज्रेश्वरी देवी की पावन भूमि है. इन सभी मंदिरों को मां लक्ष्मी का भी अटूट वरदान हासिल है. नवरात्र के समय देश और दुनिया से मां के भक्त दर्शन के लिए आते हैं और श्रद्धा अनुसार सोना-चांदी तथा नकदी भेंट करते हैं. हिमाचल के मंदिरों में खरबों रुपए की संपत्ति है. मां चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के पास 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की एफडी है. इसके अलावा मंदिर के पास 1.98 क्विंटल से अधिक सोना है. हिमाचल के शक्तिपीठों सहित कुल 35 मंदिर सरकार के अधिग्रहण में हैं. इन मंदिरों के पास बेशुमार संपत्ति है. ट्रस्ट के जरिए जनसेवा के कार्य भी होते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

