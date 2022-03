डॉ. सिकंदर कुमार जाएंगे हिमाचल से राज्यसभा

एचपीयू के कुलपति डॉ. सिकंदर कुमार हिमाचल से राज्यसभा (Sikander Kumar will go to Rajya Sabha from Himachal) जाएंगे . डॉक्टर सिकंदर कुमार लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. डॉक्टर सिकंदर कुमार भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं. वह लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मगुरु दलाई लामा का मैक्लोडगंज में प्रवचन: बोले- मैं अच्छा हूं और डॉक्टर के साथ बॉक्सिंग खेल सकता हूं

तिब्बतियों के 14वें धर्मगुरु दलाई लामा ने आज दो साल बाद अनुयायियों को ऑफलाइन टीचिंग (Dalai Lama preaches in Dharamshala) दी. कोरोना महामारी के बाद आज दलाई लामा ने अपने अनुयायियों को मुख्य बौद्ध मंदिर से प्रवचन दिए. मैक्लोडगंज में कार्यक्रम में (Dalai Lama program in McLeodganj) दलाई लामा ने दो साल के बाद फिर से वैसे ही प्रवचन दिए, जैसे पहले दिया करते थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...



द कश्मीर फाइल्स' फिल्म में हकीकत है, कश्मीरी पंडितों पर हुए कई अत्याचार: अर्जुन राम मेघवाल

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है. 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर देश में माहौल गर्म है और इसकी आंच राजनीति तक पहुंच चुकी है. वहीं, पालमपुर के रजेहड़ (कण्डवाडी) आश्रम में पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा (Arjun Ram Meghwal Reaction on the Kashmir Files Film) कि फिल्म के माध्यम से यह पता चलता है कि कश्मीरी पंडितों पर कितने अत्याचार हुए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम ठाकुर का शनिवार को बद्दी दौरा, जानें कहां करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

सीएम जयराम ठाकुर 19 मार्च को नालागढ़ उपमंडल के बद्दी के प्रवास पर (Jai Ram Thakur visit to Baddi on Saturday)रहेंगे. सीएम शाम 03.10 बजे बद्दी के बालद में बद्दी-बरोटीवाला मार्ग पर बालद खड्ड पर डबल लेन पुल एवं पैदल चलने योग्य पथ का लोकार्पण करेंगे. जयराम ठाकुर उसके बाद 3.40 बजे हिमुडा परिसर बद्दी में क्षेत्र की अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर एक जनसभा को संबोधित करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समर्थकों संग मनाई होली, देशवासियों को दी शुभकामनाएं

देशभर में आज होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है. इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है. दिल्ली स्थित आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों को गुलाल लगाकर होली मनाई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बीजेपी विधायक बिंदल पर चढ़ा होली का रंग, ढोल की थाप पर जमकर थिरके

रंगों का त्योहार होली (holi festival 2022) देश सहित जिला सिरमौर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया. कोरोना काल के चलते 2 सालों बाद लोगों ने होली का पर्व मनाया और एक दूसरे को रंग लगाकर इस पर्व की शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर जिला मुख्यालय नाहन के रानी झांसी पार्क में होली मिलन कार्यक्रम (holi milan program in nahan) के आयोजन किया गया. कार्यक्रम में नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल अपनी धर्म पत्नी मधु बिंदल के साथ विशेष रूप से मौजूद रहे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

डेरा बाबा रुद्रानंद में होली उत्सव की धूम: मंत्रोच्चारण के साथ हुआ ध्वजारोहण, बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु

प्राचीनतम धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद में होली पर भव्य समारोह का आयोजन किया (Holi Celebrations in Dera Baba Rudra nand)गया. इस मौके पर डेरा में ध्वजारोहण की वार्षिक रस्म अदा की गई. जिसके लिए प्रदेश सहित अन्य राज्यों से डेरा अनुयायी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पहाड़ों की रानी शिमला में चढ़ा रंगों का खुमार, होली के रंग में रंगे पर्यटक...डाली नाटी

पहाड़ों की रानी शिमला में आज होली पर जमकर गुलाल उड़ा. शिमला में दो साल बाद होली का त्योहार धूमधाम (TOURIST CELEBRATES HOLI IN SHIMLA) से मनाया गया. गली-मोहल्लों से लेकर रिज मैदान पर होली की धूम है. रिज मैदान पर लोग एक-दूसरे को रंग लगा कर होली मनाई. इस दौरान पर्यटक भी होली के रंग में रंगे नजर आए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नोरा होली उत्सव का समापन: विधानसभा अध्यक्ष परमार ने किया कलाकरों को सम्मानित, ये की घोषणा

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज शुक्रवार को सुलह विधानसभा क्षेत्र के नोरा में 16 से 18 मार्च तक मनाए गए होली उत्सव के समापन समारोह में हिस्सा (Parmar concludes Holi festival in Nora)लिया. इस दौरान परमार ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति, साहित्य और भाषाओं के विकास पर राज्य सरकार ने विशेष बल दिया. उन्होंने कहा नोरा के होली ने अपनी पारंपरिक भव्यता के कारण एक अलग पहचान बनाई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ब्यास नदी से एक शख्स का शव बरामद, पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया

भ्यूली पुल से ब्यास नदी में कूदे व्यक्ति का शव बरामद (dead body found in mandi ) कर लिया गया है. शव की पहचान राजकुमार (50 वर्ष), पुत्र रतन चंद, निवासी रामनगर मंडी के तौर पर हुई है. मामले में पुलिस ने छह लोगों को हिरासत (accused in mandi police custody) में लिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नशे के खिलाफ मंडी पुलिस की कार्रवाई, 492 ग्राम चरस के साथ तीन युवक गिरफ्तार

नशे के खिलाफ मंडी पुलिस की कार्रवाई (drug smuggling in mandi) लगातार जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस थाना सुंदरनगर टीम द्वारा तीन आरोपियों को 492 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार (Three youths arrested with charas in Sundernagar) किया गया है. डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें: सालाना 500 करोड़ बर्बाद करते हैं बंदर व जंगली जानवर, हर बार बनता है चुनावी मुद्दा, लेकिन नहीं निकलता हल