हमीरपुर: हिमाचल के निचले इलाके में सेब (apple plants price increased in Hamirpur) और प्लम (palm plants price increased in Hamirpur) की बागवानी करना अब महंगा हो गया है. सेब और प्लम के पौधे की कीमत में पिछले साल की अपेक्षा इस साल ₹20 से ₹50 प्रति पौधा बढ़ोतरी हुई है. उद्यान विभाग हमीरपुर ने सर्द मौसम में उगाए जाने वाले पौधे बांटना शुरू कर दिए हैं, ताकि लोगों को 15 जनवरी से पहले-पहले उनकी डिमांड के मुताबिक पौधे मुहैया करवाए जा (apple and plam in hamirpur) सकें. अच्छी बारिश के उपरांत उद्यान विभाग की नर्सरियों से पौधे उखाड़ने का कार्य शुरू हो गया हैं, जिन्हें ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक भेजा जा रहा है.



बता दें कि हमीरपुर ब्लॉक में अभी तक सेब और प्लम के 335 पौधे ही पहुंच पाए हैं. जिन्हें लोगों को डिमांड के मुताबिक बांटा जा रहा है. हमीरपुर ब्लॉक में सेब के 235 और प्लम के 100 पौधे पहली खेप में अलॉट हुए हैं. लोगों को सेब का पौधा 100 रुपए और प्लम का 70 रुपए के हिसाब से बांटा जा रहा है. हालांकि पौधों के रेट में इस बार काफी बढ़ोतरी हुई है. सेब का पौधा जहां 50 रुपए महंगा हुआ है, वहीं प्लम के पौधे में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ है. ऐसे में ब्लॉकों से पौधे खरीदना लोगों के लिए दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है.

बताया जा रहा है कि ब्लॉकों में अनार, आडू, खुबानी, पिकानेट, अखरोट, कीवी इत्यादि के पौधे भी जल्द ही मुहैया करवाए जाएंगे. ब्लॉकों के कर्मचारी नर्सरियों से पौधे लाने में लगे हुए हैं, ताकि समय पर लोगों को पौधे बांटे जा सकें. पिछले दो दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से उद्यान विभाग की नर्सरियों से पौधे उखड़ना शुरू हो गए हैं, जिन्हें ब्लॉकों को भेजा जा रहा है, ताकि लोगों को समय पर पौधे बांटे जा सकें, क्योंकि बारिश ना होने से सीजन पहले ही काफी लेट हो गया है.



