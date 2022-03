शाह ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीद चार जवानों के परिजनों को नियुक्ति पत्र दिया

अमित शाह ने शुक्रवार को घाटी में अलग-अलग आतंकवादी घटनाओं में जान गंवाने वाले चार पुलिसकर्मियों के परिजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. उन्होंने ट्वीट कर कहा, जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित रखने के उनके समर्पण और वीरता पर पूरे देश को गर्व है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कर्नाटक : पाठ्यक्रम में शामिल की जा सकती है भगवद् गीता, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी नागेश ने संकेत दिया है कि राज्य में पाठ्यक्रम में भगवद् गीता को शामिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए वे सीएम से चर्चा करेंगे.यहां पढ़ें पूरी खबर...

डॉ. सिकंदर कुमार जाएंगे हिमाचल से राज्यसभा, राष्ट्रपति के माने जाते हैं करीबी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सिकंदर कुमार हिमाचल से राज्यसभा (Sikander Kumar will go to Rajya Sabha from Himachal) जाएंगे. डॉ. सिकंदर कुमार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बेहद नजदीकी समझे जाते हैं. इसके अलावा डॉ. सिकंदर प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा के भी करीबी माने जाते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम ठाकुर ने किया सुजानपुर होली का समापन, शोभायात्रा में शामिल होकर मुरली मनोहर मंदिर में की पूजा-अर्चना

सुजान लोगों की नगरी कही जाने वाली सुजानपुर में 18 मार्च को ऐतिहासिक होली उत्सव का समापन हो गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि (CM Jairam concludes Sujanpur Holi)पहुंचे.जयराम ठाकुर ने शोभायात्रा में हिस्सा लिया और ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और गुलाल लगाकर होली उत्सव का समापन किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मगुरु दलाई लामा का मैक्लोडगंज में प्रवचन: बोले- मैं अच्छा हूं और डॉक्टर के साथ बॉक्सिंग खेल सकता हूं

तिब्बतियों के 14वें धर्मगुरु दलाई लामा ने आज दो साल बाद अनुयायियों को ऑफलाइन टीचिंग (Dalai Lama preaches in Dharamshala) दी. कोरोना महामारी के बाद आज दलाई लामा ने अपने अनुयायियों को मुख्य बौद्ध मंदिर से प्रवचन दिए. मैक्लोडगंज में कार्यक्रम में (Dalai Lama program in McLeodganj) दलाई लामा ने दो साल के बाद फिर से वैसे ही प्रवचन दिए, जैसे पहले दिया करते थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम का कैबिनेट बदलाव पर बयान, बोले- संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, AAP पर ये कहा

सीएम जयराम ठाकुर ने कैबिनेट में बदलाव को लेकर बड़ा बयान (Jairam visit to Sujanpur)दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, वहीं, सरकार के मंत्रियों और नेताओं के आम आदमी पार्टी के संपर्क में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सांगला में होली का पर्व का अनोखा अंदाज, उत्सव देखने बाहरी राज्यों से आते हैं लोग

किन्नौर के सांगला तहसील में होली पर्व तीन दिवसीय होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. सांगला की होली (Holi Festival 2022) पूरे जिले में सबसे मशहूर है. यहां लोग तीन दिनों तक घर के कामकाज छोड़ कर इस पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और पर्यटकों व अन्य मेहमानों को तीन दिनों तक खाने-पीने की व्यवस्था गांव के लोग करते हैं. सांगला की होली देखने बाहरी राज्यों से भी लोग आते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऐतिहासिक पांवटा साहिब गुरुद्वारा में सजा कवि दरबार, विभिन्न राज्यों के 32 कवियों ने की शिरकत

लंबे समय के बाद आखिरकार एक बार फिर से ऐतिहासिक पांवटा साहिब गुरुद्वारा में 338वें होला मोहल्ला के उत्सव पर शुक्रवार रात को कवि दरबार (kavi sammelan organized at paonta sahib Gurudwara ) सजाया गया. इसमें विभिन्न राज्यों के 32 कवियों ने शिरकत की. ऐतिहासिक गुरुद्वारा पांवटा साहिब में दुनिया का पहला कवि दरबार (world first kavi darbar at Gurdwara Paonta Sahib) नामक स्थान बनाया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पुलिस लिखित भर्ती परीक्षा 27 मार्च को, जानें कितने युवा आजमाएंगे भाग्य

प्रदेश समेत जिले में 27 मार्च को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की (Police Recruitment Written Exam on 27th March)जाएगी. परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए, जिसमें जहां परीक्षा हॉल में वीडियो ग्राफी की जाएगी. वहीं ,परीक्षा केंद्र में जेमर भी लगाए जाएंगे, ताकि परीक्षा निष्पक्ष आयोजित हो सके. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नशे के खिलाफ मंडी पुलिस की कार्रवाई, 492 ग्राम चरस के साथ तीन युवक गिरफ्तार

नशे के खिलाफ मंडी पुलिस की कार्रवाई (drug smuggling in mandi) लगातार जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस थाना सुंदरनगर टीम द्वारा तीन आरोपियों को 492 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार (Three youths arrested with charas in Sundernagar) किया गया है. डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

