1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, हिमाचल में 2009 से हुई थी शुरुआत

केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल में इस मुहिम की शुरुआत साल 2009 में ही हो गई थी. वहीं, अब प्रशासन ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों को शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक न बेचने के निर्देश (Single use plastic ban in Himachal) दे दिए हैं और 1 जुलाई के बाद यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करता है या दुकानदार बेचते हैं तो उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Himachal Congress Executive 2nd List: हिमाचल कांग्रेस ने 78 नए पदाधिकारियों को दी नियुक्ति, अधिकतर सुक्खू समर्थक

हिमाचल कांग्रेस लगातार प्रदेश कार्यकारणी का विस्तार करने में (Himachal Congress Executive 2nd List) जुट गई है. कांग्रेस ने दूसरी 78 पदाधिकारियों की एक लंबी फेहरिस्त जारी की है. वीरवार को जारी हुई सूची के तहत 6 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 12 महासचिव, 42 सचिव, 7 प्रवक्ता के साथ ही अन्य नियुक्तियां की गई हैं.

हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, अब तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेंगी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी निशा सिंह

हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. प्रदेश सरकार की अधिसूचना के (Administrative reshuffle in Himachal) अनुसार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी निशा सिंह अब तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेंगी. आईएएस अधिकारी कुमारी रावीश स्पेशल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात की गई हैं. आईएएस अधिकारी अनुराग चंद्र एडीसी बिलासपुर तैनात किए गए हैं.

Kotkhai Gudiya Case: प्रतिभा सिंह के बयान पर मंत्री सरवीन चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, तो वहीं बचाव में आए कांग्रेस प्रवक्ता

गुड़िया कांड मामले में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान पर (Pratibha Singh Statement On Kotkhai Gudiya Case) कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के हाथों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने सराहनीय कार्य करते (Sarveen Choudhary Reaction On Pratibha Singh Statement) हुए गुड़िया हेल्पलाइन और गुड़िया बोर्ड का गठन किया है. विपक्ष और विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है बल्कि सरकार अपना काम कर रही है.

हिमाचल में आज से HRTC बसों में महिलाओं का 'हाफ टिकट', अब पांच रुपये न्यूनतम किराया

धर्मशाला आयोजित में नारी को नमन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Nari Ko Naman Karyakram In Dharamshala) ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल न्यूनतम बस किराये में 2 रुपये की कटौती (hrtc minimum bus fare in decreased in himachal) की गई है. इसके अलावा प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को विशेष तोहफा दिया है. अब एचआरटीसी बस में महिलाओं को किराये में 50 फीसदी की छूट दी गई है.

हिमाचल में 1 जुलाई से 125 यूनिट तक बिजली का बिल आएगा जीरो: ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बिजली बिलों में राहत देने का निर्णय लिया था. इसके तहत अब जुलाई माह से 125 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं चुकाना (Free power upto 125 units in himachal) होगा. यह व्यवस्था कल यानी 1 जुलाई से प्रदेश भर में लागू होगी. दरअसल प्रदेश सरकार के निर्णय के मुताबिक जो उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली खर्च करेंगे, उनका बिल जीरो आएगा. बिजली के क्षेत्र में प्रदेश के लाखों लोगों को जयराम सरकार ने यह राहत प्रदान की है.

हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, CM जयराम सहित आला नेता रहेंगे मौजूद

हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 से 3 जुलाई तक होने वाली भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक (BJP national executive meeting) में हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam to attend BJP National Executive meeting ) के अलावा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन मंत्री पवन राणा भी भाग लेंगे. माना जा रहा है कि दो दिवसीय इस बैठक में हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए विशेष चर्चा भी बुलाई जा सकती है.

अब पांच नहीं दो किलोमीटर बाद ग्रामीणों को घर द्वार के नजदीक मिलेगा राशन: खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग (Food Supplies Minister Rajinder Garg) ने कहा कि दूरदराज क्षेत्र के लोगों को राशन मुहैया करवाने को लेकर विभाग ने एक नई प्लानिंग तैयार की है. जिसमें इन क्षेत्र के लोगों को अब राशन लेने के लिए लंबा सफर नहीं तय करना पड़ेगा. अब विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक हर ग्रामीण क्षेत्र में दो किलोमीटर के बाद एक राशन डिपो होगा, ताकि ग्रामीणों को राशन लेने के लिए लंबा मीलों का सफर तय न करना पड़े. इससे पहले विभाग की ओर से पांच किलोमीटर का दायरा रखा गया था, जिसको विभाग ने कम करके दो किलोमीटर व एक हजार की संख्या तय कर दी है.

किन्नौर के लोक गायक केदार नेगी का अपमान कांग्रेस नहीं करेगी सहन: जगत सिंह नेगी

किन्नौर जिले के लोक गायक केदार नेगी के साथ राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले में पुलिस कर्मी द्वारा किया गया बर्ताव बेहद निंदनीय है. यह बात किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi in support of Kedar Negi) ने कही है. बता दें कि किन्नौरी स्टार नाईट में केदार नेगी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे. इस बीच एक पुलिस कर्मी द्वारा केदार नेगी के हाथ से माइक छिना गया.

Himachal Police written exam: 3 जुलाई को हिमाचल पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा, सोलन जिले के 4194 अभ्यर्थी पात्र

हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद अब दोबारा परीक्षा हो रही है. बात अगर जिला सोलन की करें तो यहां 112 पदों के लिए 4194 अभ्यर्थी को पात्र माना गया है. एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कहा कि (Himachal Police written exam) परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भेजे जा चुके हैं. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच और बैग ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

Deo Tibba Mountain: धर्मशाला की अंजलि शर्मा ने दियो टिब्बा पर लहराया तिरंगा

धर्मशाला के गमरू की अंजलि शर्मा ने (Mountaineer Anjali Sharma) पीर-पंजाल की सबसे मुश्किल चोटियों में से एक दियो टिब्बा पर अल्पाइन स्टाइल में फतेह कर तिरंगा लहराया है. इसमें उसने बिना पोर्टर और घोड़े के खुद ही अपना सभी सामान कैरी करते हुए अपने सात सदस्यीय टीम के साथ चढ़ाई की. बता दें कि अब तक अजंलि एक दर्जन से अधिक मुश्किल चोटियों को फतह कर चुकी है, बावजूद कोई भी मान-सम्मान सरकार और गद्दी समुदाय से नहीं मिल पाया है.

