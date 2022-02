Karnataka Hijab Row: विवाद पर सियासत जारी, कहीं विरोध तो कहीं बयानों से हमला

कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) में देश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर हमलावर रूख अख्तियार किया है. यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में आ गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई नेताओं ने मुद्दे पर ट्वीट किए हैं. अब इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की भी एंट्री हो गई है. साथ ही बीजेपी व विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल की सियासी हवा में तैरने लगा सवाल, चुनावी साल में बदलेगा भाजपा में संगठन और सत्ता का चेहरा ?

पांच राज्यों में चुनाव के बाद क्या हिमाचल में सत्ता और संगठन का चेहरा बदलेगा? यह सवाल सत्ता के गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर (Cabinet reshuffle in Himachal) कह चुके हैं कि ऐसी संभावनाएं हमेशा रहती हैं. उपचुनाव में हार के बाद सुगबुगाहट हुई थी कि संगठन और सरकार में फेरबदल हो सकता है. हिमाचल में इस समय भाजपा में पार्टी मुखिया (Himachal BJP President) के रूप में दलित चेहरा सुरेश कश्यप हैं. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में शराब की सालाना खपत नौ करोड़ बोतलों से अधिक, हर साल 1829 करोड़ की दारू पी जाते हैं लोग

देश के कुछ राज्यों ने शराबबंदी जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए हिमाचल सरकार को शराब की बिक्री से राजस्व अर्जित करना पड़ता है. बात आंकड़ों की करें तो हिमाचल में हर साल 1829 करोड़ रुपये की शराब बिकती है. हिमाचल में शराब की सालाना खपत नौ करोड़ बोतलों की है. इस तरह से यदि एक महीने का हिसाब लगाएं तो हिमाचल में हर माह 75 लाख और प्रति दिन के नजरिए से देखें तो यहां लोग ढाई लाख बोतलें शराब की पी जाते हैं. सत्तर लाख की आबादी वाले हिमाचल में शराब पीने वालों की अनुमानित संख्या 15 लाख के आसपास है. पढ़ें पूरी खबर...

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में मतदान के लिए विशेष सार्वजनिक अवकाश, यहां देखें अवकाश की लिस्ट

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब राज्य में होने वाले चुनावों को दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में कार्यरत या सेवाएं प्रदान कर रहे इन राज्यों के कर्मचारियों के लिए विशेष सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की (Special holiday in Himachal for voting) गई है. प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये अवकाश दिहाड़ीदार कर्मचारियों तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत सवैतनिक अवकाश होगा. पढ़ें पूरी खबर...

प्रदेश के सभी व्यापारियों का सामूहिक बीमा करने पर चर्चा, मार्केट फीस कम करने के लिए समिति गठित

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के साथ एक बैठक (CM Jairam meeting with traders) की. इस बैठक में प्रदेश के सभी छोटे-बड़े व्यापारियों का सामूहिक बीमा (Insurance of traders in Himachal) करने पर चर्चा की गई. इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य, जिला और तहसील स्तर पर जीएसटी सलाहकार समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया. पढ़ें पूरी खबर...

श्री राधा कृष्ण मंदिर में नतमस्तक हुए नेता प्रतिपक्ष, बोले- हिमाचल में इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार

ऊना के कोटला कलां स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे वार्षिक धार्मिक महोत्सव में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की. नेता प्रतिपक्ष ने मंदिर में दर्शन कर बाबा बाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाल जी महाराज के ही आशीर्वाद से पहली बार विधायक बने थे. आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, ऐसे में बाल जी महाराज का जो भी आदेश होगा वह उसे पूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

आईजीएमसी में लगेगी CT PET स्कैन मशीन, आरकेएस कर्मचारियों को वेतन बढ़ा

स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल की अध्यक्षता में बुधवार को आईजीएमसी की राेगी कल्याण समिति (Ragi Kalyan Samiti of IGMC) की गर्वनिंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई. इसमें इस वित्त वर्ष के लिए 105 कराेड़ 15 लाख रुपये का बजट पारित किया गया, जिसमें 103 कराेड़ 15 लाख रुपये प्रशासन की अपनी आय हैं, जबकि दाे कराेड़ रुपये की ग्रांट सरकार आईजीएमसी काे देगी. आईजीएमसी में 21 कराेड़ रुपये की लागत से सीटी-पेट (CT PET) स्कैन मशीन (CT PET scan machine in igmc) लगाई जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

बाबा भूतनाथ का किया गया त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ वाला श्रृंगार, देखें वीडियो और जानें इसका रहस्य

महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर तारारात्रि से मंडी शहर स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर रोज मक्खन का लेप कर विभिन्न ज्योतिर्लिंगों व शक्तिपीठों के स्वरूप का श्रृंगार की रस्में जारी हैं. इसी के चलते बुधवार को यहां पर मक्खन से माता त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा का स्वरूप उकेरा गया. जिसके दर्शनों के लिए दिन भर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा. पढ़ें पूरी खबर...

Weather in Himachal: हिमाचल में कुछ एक स्थानों पर ही बर्फबारी के आसार, इस दिन तक साफ रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में (Weather in Himachal) आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है. पश्चमी विक्षोभ के कमजोर होने से अब कुछ एक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग की माने, तो प्रदेश में 10 से 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है. पढ़ें पूरी खबर...

पांवटा से कोविड पॉजिटिव आरोपी फरार, नशे के साथ पकड़ा गया था बदमाश

पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल से नशे के मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.आरोपी कोविड पाॅजिटिव (Covid positive accused absconding from Paonta)था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दो दिन पहले हरियाणा के तीन नशा तस्करों को राजबन पुलिस चौकी ने तीन आरोपियों को अफीम और स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था. उसमे से आरोपी वीरेंद्र फरार हो गया,जिसकी तलाश की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

