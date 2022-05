न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने ली शपथ, राज्यपाल और सीएम भी रहे मौजूद: न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने (Justice Satyen Vaidya) अब हिमाचल हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश ( permanent judge of Himachal High Court) पद की शपथ ले ली है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक भी उपस्थित थे. पढ़ें पूरी खबर...

NAHAN: CM जयराम का तंज-पहाड़ की चढ़ाई ‘आप’ के बस में नहीं, यहां केवल मामा-भांजे ही सफल: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को हरिपुरधार क्षेत्र के दौरे पर रहे. यहां हरिपुरधार में चल रहे तीन दिवसीय मां भंगायनी मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर ने शिरकत (Jairam Thakur visit to Sirmour)की. इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रसे और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'सोनिया गांधी के पास पहुंची थी रिपोर्ट: वीरभद्र सिंह गुजरे नहीं हैं, जनता के दिलों में हैं': हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस रणनीति तैयार करने में जुट गई है. इसी कड़ी माचल कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस मुखिया का चयन करने से पहले सोनिया गांधी ने रिपोर्ट मंगवाई थी. रिपोर्ट में ये एकमत से कहा गया था कि हिमाचल में अभी भी वीरभद्र सिंह के नाम का सिक्का चलता है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह आज भी जनता के दिलों में हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'जिसके नेतृत्व में उप चुनाव जीते, कांग्रेस ने उसी अध्यक्ष को हटाया, बड़े नेता भी किए दरकिनार': सबसे लंबे समय तक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे और वर्तमान में 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को नीति विहीन बताया है. उन्होंने कहा कि जिस कुलदीप राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस ने चार उपचुनाव में जीत हासिल की अब उसी को हाईकमान ने दरकिनार कर दिया है. ETV भारत से सतपाल सिंह सत्ती ने खास बातचीत की है. आइए जानते हैं आगामी चुनाव को लेकर सत्ती का क्या कहना है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा से चार संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, तेलंगाना पहुंचाने थे विस्फोटक: हरियाणा पुलिस और आईबी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. हरियाणा के करनाल से चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास से भारी मात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर बरामद हुए हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुख्य आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन भी है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी के इशारे पर ही वो विस्फोटकों को पहले से तय जगह पर पहुंचाता था. इस बार इन्हें विस्फोटक तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचाना था. एंजेसी इनपुट के बाद हरियाणा पुलिस ने करनाल के बसताड़ा टोल के पास इन चारों को गिरफ्तार किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कांग्रेस को झटका, प्रदेश महासचिव अरुण शर्मा ने थामा 'झाड़ू': हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता अरुण शर्मा (arun sharma joins aam aadmi party) ने आम आदमी पार्टी का दामन (himachal aam aadmi party) थाम लिया है. इस मौके पर हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा कि अच्छे लोग आप में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता इस बार दोनों पार्टी को नकारने जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में प्रतिभा सिंह का अभिनंदन समारोह, मंच पर चढ़ने की लगी रही होड़: हिमाचल कांग्रेस की नव नियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का अभिनंदन समारोह शिमला के चौड़ा मैदान में शुरू (Pratibha Singh felicitation ceremony in Shimla)हो गया. इसमें प्रदेशभर से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होने के लिए शिमला पहुंचे. स्वागत समारोह से पहले स्टेज पर चढ़ने के लिए नेताओं में होड़ मची रही. इससे काफी देर तक अफरा-तफरी का मौहाल रहा. कांग्रेस सह प्रभारी के बार -बार कहने पर स्टेज पर चढ़े लोग मंच से नीचे उतरे. चौड़ा मैदान में अभी कांग्रेस नेताओं का संबोधन चल रहा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर के कानम गांव में बीजेपी नेताओं का विरोध, जानिए क्या है पूरा मामला?: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव (himachal assembly election 2022) को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है. बीजेपी की ओर से पद यात्रा अभियान के तहत चुनाव प्रचार शुरू किया गया है. जिला किन्नौर में इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव दस्तक दे रहे हैं. पद यात्रा के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को किन्नौर के कानम गांव में विरोध (oppose of bjp leader in kinnaur) का सामना करना पड़ा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

संयम रखें आउटसोर्स कर्मचारी, जयराम सरकार हर हाल में देगी बड़ी राहत: महेंद्र सिंह ठाकुर: हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम व समितियों के तहत सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जाएगी. राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हित के लिए काम कर रही है. जल्द ही कैबिनेट सब-कमेटी की निर्णायक बैठक होगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. मंत्रिपरिषद की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर जल्द बड़ा ऐलान संभावित है. कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ईटीवी से बातचीत में आउटसोर्स कर्मियों को संयम रखने का आग्रह किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सड़क हादसे में 4 की मौत, शादी में शामिल होकर लौट रहे थे घर: समोली में शादी समारोह से वापस अपने गांव भोलाड लौट रहे 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो (Four dead in road accident in Shimla)गई. बताया जा रहा है कि भोलाड निवासी देविंद्र अपने 3 साथियों के साथ अपनी गाडी से वापस गांव लौट रहा थे, लेकिन देर रात को गाडी छुपाडी गांव के करीब पगडंडी से गिर गई. बुधवार देर रात को हुए इस हादसे का पता वीरवार सुबह तब चला जब घास लेने खेत जा रही गांव की एक महिला की नजर दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी पर पड़ी. यहां पढ़ें पूरी खबर...