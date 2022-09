CM Jairam press conference: SC समुदाय के सभी अधिकार सुरक्षित, हाटी समुदाय को ही ST का दर्जा क्षेत्र को नहीं

हाटी समुदाय को एसटी (Hati community in himachal ) का दर्जा देने की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है. क्षेत्र को ट्राइबल घोषित नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एससी समुदाय के (CM Jairam on getting ST status for Hati community) सभी अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है. SC के सभी अधिकार और लाभ वैसे ही बने रहेंगे. इसलिए सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखकर ही यह ऐतिहासिक फैसला केंद्रीय कैबिनेट (modi cabinet decision) ने लिया है.

आखिरकार 60 दशक से ज्यादा लड़ाई के बाद हाटी समुदाय को 14 सिंतबर 2022 को एसटी का दर्जा (Hati community declared ST) मिल गया. आखिर उत्तराखंड के जौनसार बावर (Jaunsar Bawar of Uttarakhand) और सिरमौर के गिरिपार की (Giripar of Sirmour) भौगोलिक परिस्थितियां समान होने के बावजूद क्यों इतना समय लगा. अब क्या फायदा मिलेगा.

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. वहीं, चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है. वहीं, इसी कड़ी में बुधवार को मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोहन लाल ठाकुर ने बीजेप पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दबाव के कारण प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ी थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी.

कुल्लू के भुंतर सब्जी मंडी में सेब व अनार के 133 बॉक्स लेकर एक जीप चालक फरार हो गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी (Driver absconding with boxes of pomegranates) है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भुंतर सब्जी मंडी में रजत फ्रूट कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है. रजत निवासी गांव व डाकघर जिया तहसील व थाना भुंतर जिला कुल्लू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया वह भुंतर सब्जी मंडी में रजत फ्रूट कंपनी के नाम से आढ़त का काम करता है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी (Himachal High Court orders) किया है. हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशरी के सभी स्पेशल जजों सहित पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाल यौन शोषण के मामलों में पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर न की (child sexual abuse cases) जाए. अदालत ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार की लोकेशन आदि को भी न जाहिर किया (identity of children should not be disclosed ) जाए. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जिला न्यायाधीशों सहित पुलिस को इस बारे में हिदायतों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए.

राजधानी के मशहूर डोमिनोस पिज्जा और जूबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड को पिज्जा के साथ कैरी बैग के पैसे वसूलना भारी पड़ा. जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पर 8013 रुपए और 33 पैसे का जुर्माना लगाया (Himachal consumer commission fined Dominos) है. बेशक जुर्माने की रकम बड़ी नहीं है, लेकिन इससे ब्रांड वैल्यू को झटका लगा है. जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन डॉ. बलदेव सिंह व सदस्यों योगिता दत्ता और जगदेव सिंह रायतिका की पीठ ने ये जुर्माना लगाया है. 3 साल पुराने मामले पर आयोग ने यह फैसला सुनाया (Shimla Dominos fined for collect carry bag money) है.

हरोली हलके के दुलैहड़ में हुए रविंद्र कुमार हत्याकांड मामले पर राजनीति लगातार उफान पर (Ravinder murder case in Una) है. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर हिमाचल प्रदेश में सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं होने की बात कही. वहीं, नेता प्रतिपक्ष द्वारा की गई बयानबाजी का पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने उन्हें लाशों पर राजनीति करने वाला नेता तक करार दिया. राम कुमार ने कहा कि शूटआउट के दौरान रविंद्र कुमार उर्फ सेठी की जान गई, जिसके लिए वह गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं ,लेकिन नेता प्रतिपक्ष को दुख की इस घड़ी में बयानबाजी नहीं करनी (Ram Kumar VS Mukesh Agnihotri) चाहिए.

कांगड़ा जिले का गग्गल थाना इन दिनों जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते सुर्खियों में है. मामला 8 सितंबर का है. जब पेंटिंग का काम करने वाले 22 साल के रोहित के साथ बदमाश काका ने रंजिश को लेकर मारपीट (Kangra Rohit assault case) की. रोहित को इतनी बेरहमी से मारा गया कि आखिरकार उसने बुधवार को टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

रामपुर बुशहर में ननखरी के करंगला गांव में 2 महिलाओं पर रंगड़ ने हमला कर दिया (Two women died in Rampur due to Hornet attack) जानकारी के अनुसार जब महिलाएं घास लेने गई थी, उसी दौरान मां और बेटी पर रंगड़ ने हमला कर दिया. पहले बेटी के ऊपर हमला किया. जब उसकी मां उसे बचाने गई तो वो भी रंगड़ की चपेट में आ गई.

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन प्रदेश में सड़क हादसे हो रहे (Road accident in himachal) हैं. बुधवार को शिमला के रामपुर में सड़क हादसा हो (Road accident in rampur shimla) गया. जहां एक ऑल्टो कार मशनू में करीब 150 मीटर खाई में लुढ़क गई. कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई. कार में 6 लोग सवार थे. जानकारी के मुताबिक एक महिला की बुधवार को मौत हो गई थी, जबिक 2 और ने भी दम तोड़ दिया, जबकि 2 बच्चों समेत चालक गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

