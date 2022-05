Govind Thakur Attacks on Sunder Singh: गोविंद ठाकुर बोले- हार सामने देखकर संयम खो बैठे हैं विधायक सुंदर सिंह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. आए दिन दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर जमकर निशाना (Govind Thakur Attacks on Sunder Singh) साधा है. उन्होंने कहा कि कुल्लू सदर के विधायक हमेशा परेशानियों में ही रहते हैं. ऐसे में उन्हें मेरी सलाह है कि वह कभी कभी हंस भी लिया करें और मुस्कुरा कर भी अपनी बातों का जवाब रखा करें.

CM JAIRAM REVIEWED THE PLANS: जयराम ने की 2123 घोषणाएं, जानें कितनी हुई पूरी

सीएम जयराम ठाकुर ने ऐसी परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए जो अंतिम चरण में (jairam reviewed the plans)है. विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ तभी क्षेत्र के लोगों को समय पर सुनिश्चित हो सकेगा. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान कही.

AAP Attacks on BJP: भाजपा-कांग्रेस ने थामा भ्रष्टाचार का दामन, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे

आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले मे न सिर्फ पद से बर्खास्त किया ,बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है. आम आदमी पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया है. यह बात पार्टी के प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए (Aam Aadmi Party press conference)कही. उन्होंने कहा कि पार्टी हिमाचल में अपनी ईमानदार छवि को लेकर जयराम सरकार के भष्ट्राचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी.

Shimla MC elections: शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, प्रतिभा सिंह ने एकजुट होने के दिये निर्देश

शिमला नगर निगम चुनाव (Shimla Municipal Corporation elections) को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है. मामला कोर्ट में होने के चलते अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं. वहीं, पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) ने शिमला में कांग्रेस पार्टी ने पार्षदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ राजीव भवन में बैठक की और आगामी रणनीति बनाई गई.

Development Works in Bilaspur: एक्शन मोड में DC बिलासपुर पंकज राय, ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के दिए आदेश

उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने शहर में चल रहे करोड़ों रुपये के विकासात्मक कार्याें का औचक निरीक्षण (development works in Bilaspur) कर अधिकारियों को सभी सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए. इस दौरान उन्होंने 12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 50 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल भवन के कार्य की प्रगति का भी निरीक्षण किया.

हिमाचल में वन वे के उल्लंघन पर न्यूनतम जुर्माना 20 हजार, फेसबुक पोस्ट पर पुलिस ट्रोल

प्रदेशभर के लगभग हर जिले में कई जगहों पर (traffic rules in himachal) वन वे व्यवस्था बाजारों में लागू है. अधिकतर इसमें जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार शामिल हैं. ऐसे में अब इन जगहों पर वन वे उल्लंघन (violation of one way in Himachal) करने पर वाहन चालकों को खासी चपत लगेगी. प्रदेश के वन वे वाले बाजारों और जगहों पर अब नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम ₹20000 जुर्माना पुलिस लगाएगी.

Shri Naina Devi: इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित, 5 जून बाद जारी होंगे चालान

इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम(Intelligent Traffic Management System) श्री नैणा देवी(Shri Naina Devi) में स्थापित किया गया है.यह व्यवस्था परीक्षण आधार पर श्री नैणा देवी में 5 जून तक जारी रहेगी. उसके बाद उल्लंघन पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा नोटिस की जायेगी, उस वाहन का स्वतः सिस्टम के माध्यम से चालान जारी होगा.

steel industry in Una: इस्पात उद्योग में 7 श्रमिक घायल, इस वजह से हुआ हादसा

ऊना के औद्योगिक क्षेत्र बाथड़ी (Bathri Industrial Area in Una) में सरिया बनाने वाले इस्पात उद्योग में बुधवार को बॉयलर में डाला मॉल्टन आयरन (पिघला लोहा) उबल कर बाहर आने के चलते 7 श्रमिक घायल (7 workers injured in steel industry in Una) हो गए. घायल मजदूरों के बयान दर्ज करने के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता लग पाएगा. फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है.

JOA IT पोस्ट कोड- 817: 19 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में, सरकार से की ये मांग

JOA IT पोस्ट कोड- 817 के 19 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका और सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का केवल आश्वासन दे (JOA IT demand from the government)रही है. प्रक्रिया को जल्द पूरा नहीं किया गया तो हुई भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार किया जाएगा.

Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी हिस्सों, केरल और दक्षिण तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू (heat wave in western Rajasthan) चलने होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल में आने वाले एक हफ्ते तक मौसम खराब (Himachal Weather Update) रहेगा. विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है.



