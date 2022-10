हमीरपुर में जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद करेंगे जेपी नड्डा, 9 अक्टूबर को होगा सम्मेलन

मिशन रिपीट के दावों के बीच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) 9 अक्टूबर को हमीरपुर दौरे पर आ रहे हैं. 2 अक्टूबर को भी जेपी नड्डा हमीरपुर पहुंचे थे और यहां पर जिला भाजपा की बैठक में हिस्सा लिया था. नड्डा के हमीरपुर फोकस के कई मायने निकाले जा रहे हैं. जेपी नड्डा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा 2 अक्टूबर को हमीरपुर पहुंचे थे. वहीं, 2 दिन के बाद उनका एक और दौरा तय हो गया है.

हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज प्रदेश सचिवालय (Himachal Cabinet Meeting) में हुई. सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में हिमाचल में कई स्कूलों को स्तरोन्नत करने के साथ ही सैकड़ों पद भरने की भी मंजूरी दी गई. शिमला के उच्च विद्यालय खगना, जोरना, अनाडेल को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई. मंडी जिले के उच्च विद्यालय गाहंग, पपलोटू, गरनोग, रियागड़ी, सियूण, बबली, छनयारा को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान की गई.

जिनके टिकट फाइनल, उन्हें कर दिया गया है फोन, अब औपचारिक ऐलान बाकी: सुक्खू

7 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी बैठक से पहले हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने बड़ा बयान (Himachal Congress leader Sukhvinder sukhu) दिया है. सुक्खू ने कहा कि पहले हुई बैठक में करीब 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं. जिन उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं, उन्हें फोन कर बता दिया गया है. साथ ही उन्हें प्रचार में जुटने के लिए कह दिया गया है. अब इन टिकटों की केवल औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई (Sukhvinder sukhu on Congress candidate list) है.

पीटीए नियमित अध्यापक संघ ने नियमितीकरण पर CM का जताया आभार, मुख्यमंत्री बोले- शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गुरुवार को होटल पीटरहॉफ में पीटीए नियमित अध्यापक संघ की ओर से आभार एवं अभिनन्दन (Himachal Pradesh PTA Regular Teachers Association) किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, जिसमें प्रदेश के शिक्षक विशेष योगदान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की हमेशा ही अग्रणी भूमिका रही है और शिक्षकों के मार्गदर्शन के बिना नागरिकों और समाज का विकास संभव नहीं है. (PTA Regular Teachers Association program)

फिर स्थगित हुई प्रियंका गांधी वाड्रा की सोलन रैली, अब 14 अक्टूबर को होगी

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की प्रस्तावित रैली स्थगित हो (Priyanka Vadra rally in sloan postponed) गई है. यह रैली 10 अक्टूबर को होनी थी. लेकिन अब यह रैली 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को खराब मौसम की आशंका के चलते रैली को स्थगित किया गया है.

हिमाचल का पहला प्राकृतिक खेती उत्पाद विक्रय केंद्र शुरू, किसान अब घर बैठे पा सकेंगे प्रमाणपत्र

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती उत्पाद का पहला विक्रय केंद्र गुरुवार को शुरू हो गया. हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर (Himachal Agriculture Minister Virender Kanwar) ने शिमला जिला के ओल्ड बैरियर में पहले प्राकृतिक खेती उत्पाद विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया. इसके साथ ही कृषि मंत्री मे प्राकृतिक खेती आधारित स्व प्रमाणीकरण प्रणाली की वेबसाइट को भी लॉन्च किया. इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक किसान-बागवान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं. (Himachal first Natural Farming Product Selling Center in Shimla)

कांग्रेस की गारंटी का महिला कांग्रेस करेगी डोर टू डोर प्रचार, उनके फायदे व बीजेपी की नाकामियां बताएगी

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal Vidhan Sabha elections 2022) के लिए प्रचार प्रसार के लिए महिला कांग्रेस ने कमर कस ली है. हिमाचल कांग्रेस की ओर से प्रदेश की महिलाओं को लेकर जो गारंटी दी गई उसके बारे में महिला कांग्रेस डोर-टू-डोर जाकर उनके फायदे व बीजेपी की नाकामियां बताएगी. वीरवार को शिमला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई (Himachal Mahila Congress Meeting in Shimla) जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुनीता शेरावत मौजूद रही और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की खास कर गारंटी को जन-जन तक ले जाने के निर्देश दिए.

राजनीतिक फायदे के लिए PM मोदी ने किया अधूरे AIIMS का उद्घाटन: अरुण शर्मा

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया. एम्स के उद्घाटन के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं. हिमाचल कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरुण शर्मा (HP Congress Executive Member Arun Sharma) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए अधूरे एम्स का उद्घाटन करने के आरोप लगाए (Arun Sharma on Modi AIIMS inauguration) हैं. उन्होंने कहा कि इस एम्स के लिए दिसंबर 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जमीन निर्धारित की थी, लेकिन इसके बाद जानबूझकर काम को टाला गया.

कल से सभी सरकारी अस्पतालों में पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे सीनियर डॉक्टर, जानिए क्या हैं मांगें

हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला एस्पताल में कल से सीनियर डॉक्टर्स डेढ़ घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार को सूचित किया है कि, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वह 7 अक्टूबर से सुबह 9:30 से 11:00 तक पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे. (Senior doctors on pen down strike in himachal)

पांवटा साहिब में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव, जुटेंगे ये कलाकार

पांवटा साहिब में मनाया जाने वाला राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव (State level Yamuna Sharad Mahotsav) शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है. जिसको लेकर पांवटा प्रशासन ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कल ली हैं. ये महोत्सव 7 से 9 अक्टूबर तक पांवटा साहिब के नगर परिषद मैदान में आयोजित किया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: ढोल-नगाड़ों की थाप पर निकली नरसिंह भगवान की भव्य जलेब

कुल्लू शहर के रक्षक माने जाने वाले भगवान नरसिंह (Jaleb of Lord Narasimha in kullu) की अलौकिक एवं भव्य जलेब यात्रा वीरवार से शुरू हो गई है. अब कुल्लू दशहरा (International kullu dussehra 2022) खत्म होने तक रोजाना ये जलेब शहर में निकाली जाएगी. इस जलेब को राजा की जलेब भी कहा जाता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार इस जलेब में कुल्लू के राजा पालकी में सज-धज कर यात्रा करते हैं.





