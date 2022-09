जयराम ठाकुर ने OPS को लेकर कही बड़ी बात, वीरभद्र सिंह को बताया मौजूदा हालात का जिम्मेदार

आगामी विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल में ओपीएस का मुद्दा छाया (OPS in Himachal) हुआ है. कांग्रेस इसी मुद्दे के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कर्मचारी भी इस मांग को लेकर डटे हुए हैं. इस बीच ओपीएस को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान (Jairam Thakur on OPS) दिया है. दरअसल शनिवार को होने वाली पीएम मोदी की रैली को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर भी मंडी (Jairam Thakur in Mandi) में ही हैं, रैली की तैयारियों का जायजा (PM Modi Rally in Mandi) लेने पहुंचे मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओपीएस पर भी सवाल हुए. मुख्यमंत्री ने ओपीएस लागू करने को लेकर भी बड़ी बात कही है.

जयराम कैबिनेट बैठक 28 सितंबर को, आउटसोर्स के मुद्दे पर होगा फैसला

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर 28 सितंबर को जयराम कैबिनेट में फैसला (jairam cabinet meeting on 28 september) होगा. संसदीय कार्य और कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 27 सितंबर को आउटसोर्स कमेटी की बैठक (Outsource Committee meeting on September 27) होगी. इस बैठक में अंतिम ड्राफ्ट तैयार होगा. उसके बाद 28 सितंबर को कैबिनेट में इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी.

शिक्षक ने थाने में मचाया जमकर उत्पात, पुलिसकर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों से की हाथापाई

हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में वीरवार को एक शिक्षक ने थाना बंगाणा में जमकर उत्पात मचाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा (Fight Between Teacher and Police in Una) है. वीडियो में शिक्षक पुलिस थाना में ही पुलिसकर्मी और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मारपीट करते हुए देखाई दे रहा है. उसे थाने में स्कूल की चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोप में तलब किया गया (Teacher Viral Video Of Una) था.

आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है जयराम सरकार, 4-9-14 को लेकर हलचल

चुनावी साल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए एक और कसरत शुरू कर दी है. यदि सब कुछ सही रहा तो आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है. ये तोहफा 4-9-14 टाइम स्केल के रूप में होगा. हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए आरंभिक तैयारी कर ली है. चूंकि हिमाचल सरकार कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए पंजाब सरकार के पैटर्न को फॉलो करती है, लिहाजा इस स्केल के लिए सरकार ने पंजाब से संपर्क किया है. हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने पंजाब के प्रधान वित्त सचिव को एक चिट्ठी लिखी है.

इस साल 600 क्विंटल मिठाई बेचेगा मिल्कफेड, दिवाली करीब आते ही लगेंगे स्टॉल

मिल्कफेड इस बार दीवाली (Diwali 2022) पर 600 क्विंटल से अधिक मिठाई बेचेगा. यह पिछले साल के मुकाबले 100 क्विंटल अधिक है. प्रदेश में मिल्कफेड द्वारा तैयार की गई मिठाइयों की इतनी डिमांड (Milkfed will sell 600 quintals sweets in Himachal) है कि एक हफ्ते के भीतर ही बिक जाती हैं. लोग उन्हें हाथों-हाथ लेते हैं. ये शुद्धता की गारंटी भी देती हैं. दिवाली से पहले प्रदेश भर में स्पेशल स्टॉल विभाग द्वारा लगाए जाते हैं. लेकिन ये स्टॉल कुछ ही दिनों में खाली भी हो जाते हैं.

कुल्लू अश्लील वीडियो मामला, शिक्षक को किया गया निलंबित

कुल्लू जिले के आनी के एक सरकारी स्कूल में 5वीं की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में आरोपी शिक्षक को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने निलंबित कर (kullu teacher suspend) दिया है. वहीं, आरोपी शिक्षक ने 28 सितंबर तक अग्रिम जमानत पर है. (porn video case in kullu)

शिमला में लैंडस्लाइड, एंबुलेंस तक महिला मरीज को जाना पड़ा पैदल, टूटीकंडी खलीनी NH पर जाम

शिमला में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है. जिससे शहर में अब भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही (Landslide in Shimla) है. शुक्रवार सुबह ही टूटीकंडी खलीनी नेशनल हाईवे रामनगर के पास भूस्खलन हुआ .जिससे भारी मलबा सड़क पर आ (Landslide in Shimla Tutikandi Khalini NH Road) गया, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई. गनीमत ये रही कि जब भूस्खलन हुआ तो उस समय वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

चंबा प्रशासन का आदेश, लाइसेंस धारकों को सौंपने होंगे हथियार

हिमाचल प्रदेश में चुनावों को लेकर जहां (Himachal assembly elections) विभिन्न राजनीतिक दल जनता को लुभा रहे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ प्रशासन भी जनता को जागरूक करने में जुटा है. चंबा जिला प्रशासन ने लाइसेंस हथियार धारकों से अपील की है कि वह समय रहते नजदीकी थानों में अपने हथियार (License holders surrender weapons in chamba) जमा करवा लें. प्रशासन का कहना है कि आचार सहिंता लगने से पहले ही अगर हथियार जमा हो जाते हैं तो इसमें सभी को आसानी रहेगी.

मणिकर्ण में पानी के टैंक में डूबने से बच्चे की मौत, बगीचे में खेलते वक्त गिरा

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के बराधा के नैना सेरी गांव में पानी के टैंक में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई (Child dies after drowning in Manikaran) पुलिस टीम ने बच्चे के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू अस्पताल भेज दिया. वहीं, पुलिस टीम इस बात की जांच करने में जुटी हुई है कि बच्चा पानी के टैंक में कैसे डूबा.

किन्नौर में भूस्खलन से नेशनल हाईवे पांच ठप

जनजातीय जिला किन्नौर में हो रही बारिश से शलखर व समदो के मध्य पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है.जिससे राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच ठप हो गया. ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, जिला प्रशासन द्वारा लगातार सड़क को बहाल करने का कार्य किया जा रहा , लेकिन भूस्खलन लगातार होने से सड़क को बहाल करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

