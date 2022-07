कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होते ही मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. भारी बारिश के चलते नदी-नाले भी उफान पर हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं. ऐसा ही एक हादसा शाहपुर में भी पेश आया. जहां चंबी खड्ड (Chambi Khad of Shahpur) में रेत-बजरी लेने गया एक युवक बारिश के चलते आई बाढ़ में फस गया. दरअसल एक युवक अपना ट्रैक्टर लेकर चंबी खड्ड में रेत-बजरी लेने गया था. लेकिन तभी बारिश हो गई और खड्ड में पानी के तेज बहाव के चलते युवक वहीं फंस (Youth trapped in Chambi Khad) गया.

हालात ये थे कि बाढ़ का पानी ट्रैक्टर-ट्रॉली के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया था और युवक को जान बचाने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर ही खड़ा होना पड़ा. युवक घंटों ट्रॉली पर ही खड़ा रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा. इसी बीच वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसे देखा और तुरंत खड्ड के किनारे पहुंचे. लोगों ने कड़ी मशक्कत कर युवक को खड्ड के बाहर निकाला. जिसके बाद युवक ने उन सभी लोगों का उसे बचाने के लिए धन्यवाद किया.

शाहपुर की चंबी खड्ड में फंसा युवक.

बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) शुरू होते ही नुकसान का दौर भी शुरू हो गया है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन (Cloud burst in Himachal) हो रहा है. किन्नौर की बात करें तो यहां बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं. ऐसे मे कभी भी पहाड़ों से भूस्खलन (Landslide in Himachal) हो रहा है या नाले में बाढ़ आ रही है. ऐसे में प्रशासन ने भी पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को ऐतिहात बरतने की सलाह दी है, ताकि किसी के जान माल का नुकसान न हो.

