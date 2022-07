कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया गया (Heavy Rain in Kangra) है. जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से भूस्खलन, बादल फटने और सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं जिला कांगड़ा में भी देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले में जगह-जगह भूस्खलन हुआ (Landslide in kangra) है. जिससे जानमाल और गाड़ियों को खतरा बना हुआ (Road Accident In Kangra) है.

लगातार हो रही बारिश से नेशनल हाईवे मंडी-पठानकोट के पास नगरोटा के ठानपूरी में पहाड़ी का मलबा गिरा गया. जिस वजह से सड़क के बगल में खड़े ट्रक के पहिए मलबे में दब गए. इसके अलावा सड़क पर भी मलबा गिर गया. जिस वजह से थोड़ी देर तक सड़क पर आवाजाही रुक गई. लेकिन उसके बाद यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गया. जिले की सड़कों पर भारी बारिश के कारण पानी भर गया है. जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुआ है.

कांगड़ा में मूसलाधार बारिश बनी लोगों के परेशानी का सबब.

वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों व दुकानों के भीतर भी घुस गया है. जिससे लोगों का भारी नुकसान हुआ है. बरसात के कारण कांगड़ा के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं. जिससे लोगों को अपने घरों व दफ्तर जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. वहीं, सड़कों के किनारे रेहड़ी-फड़ी लगाकर अपनी जीविका कमाने वालों पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर बारिश इसी तरह चलती रही, तो वे अपने परिवार को दो वक्त की रोटी कैसे खिलाएंगे.

हालांकि अभी तक जिले में किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान का समाचार नहीं है. लेकिन लगातर हो रही बारिश ने जरूर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है. भारी बारिश को देखते हुए जिला उपायुक्त निपुण जिंदल ने लोगों को नदी-नालों से दूर रहने को कहा है.

ये भी पढ़ें: Cloudburst in Kullu: चनाईगाड में बादल फटने से गांव में आई बाढ़, लोगों ने घरों से भागकर बचाई जान, 26 का किया रेस्‍क्‍यू