कांगड़ा: जिला कांगड़ा में कोरोना संक्रमण (corona cases in himachal) के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. कांगड़ा पुलिस प्रमुख शर्मा (sp kangra covid positive ) की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इससे पहले कांगड़ा डीसी (dc kangra covid positive) निपुल जिंदल भी संक्रमित पाए गए थे.

फिलहाल जिला कांगड़ा पुलिस प्रमुख खुशाल शर्मा (khushal sharma on corona) ने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है. उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से भी खुद को आइसोलेट कर कोरोना जांच करवाने की अपील की है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. वीरवार को प्रदेश में 1700 (new corona case in hp) से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं.

हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस: प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal ) बढ़कर 8,115 हो गए हैं. प्रदेश से बाहर 18 लोगों को इलाज के लिए भेजा गया है. प्रदेश में सबसे अधिक 354 मामले कांगड़ा जिले में आए हैं. वहीं, बिलासपुर में 65, चंबा में 47, हमीरपुर में 250, कांगड़ा में 354, किन्नौर में 13, कुल्लू में 65, लाहौल स्पीति में 7, मंडी में 171, शिमला में 123, सिरमौर में 191, सोलन में 262 और ऊना में 225 नए मामले सामने आए हैं.

