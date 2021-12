कांगड़ा/धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के (Hp vidhan sabha winter session 2021) पहले दिन ही विपक्ष हमलावर हो गया है. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और शोक उद्गार के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (congress presented no confidence motion) लाया. सदन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, धनीराम शांडिल, मोहन लाल, राम लाल ठाकुर, आशा कुमारी, जगत सिंह नेगी ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव (avishwas prastav in himachal vidhan sabha) रखा.



नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा भाजपा की बीते उपचुनावों में हार हुई है. जयराम सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है. जनता सड़कों पर उतर कर धरने प्रदर्शन कर रही है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष के पास एक तिहाई बहुमत है बावजूद इसके (avishwas prastav in himachal vidhan sabha) अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और न ही चर्चा की गई.



विपक्ष का आरोप है कि राज्य में माफिया पनप रहा है. जिन्हें सरकार का पूरा संरक्षण दिया जा रहा है. विपक्ष ने सदन में जयराम सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू की. सदन में गहमा गहमी का माहौल बना रहा.

