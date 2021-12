धर्मशाला: तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष (third day of hp vidhansabha 2021) ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष पर भगवा पटका पहनने के आरोप लगाए. जिस पर वन मंत्री राकेश पठानिया भड़क गए और भगवा रंग को देश की शान बताया (Rakesh Pathania on congress allegations) और कहा कि इसे पहनकर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई गलती नहीं की. उन्होंने कहा कि भगवा रंग हिंदुत्व की शान है और इसे अपने देश में नहीं तो क्या लाहौर में या विदेशों में जाकर पहनेंगे.

राकेश पठानिया ने कहा कि हमें भगवा रंग पर नाज है और विधानसभा अध्यक्ष ने इसे पहना है तो इसमें कोई गलती नहीं की (hp vidhansabha winter session 2021). उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता पाने के लिए पूरी तरह से पागल (Rakesh Pathania reaction on Congress allegations) हो गए हैं. करुणामूलक को नौकरी देना, आउटसोर्स को पक्का करना और पुलिस वालों को नियमित करने की सदन में आज घोषणा की गई हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में ही पुलिस कर्मियों के लिए काला कानून लाया गया और ओपीएस खत्म किया गया. इतना ही नहीं नहीं हजारों की संख्या में कांग्रेस ने आउटसोर्स पर कर्मी तैनात किए और अब भाजपा पर इसके आरोप लगा रहे हैं, जबकि वास्तव में यह सब कांग्रेस की ही देन है.



भाजपा सरकार करुणामूलक को नौकरी देने का काम कर रही है साथ ही पुलिस जवानों की मांगों को लेकर कमेटी बनाई गई है. सदन में विपक्ष झूठ पर झूठ बोल रहा है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. विपक्ष सत्ता पाने के लिए घटिया राजनीति कर रहा है, लेकिन न तो प्रदेश में और न ही केंद्र में अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है.

भाजपा 4 उपचुनाव हारने के बाद संभल गई है और 2022 में फिर से प्रदेश में भगवा लहराएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मौज मस्ती करने दिल्ली नहीं गई हैं बल्कि ऑल इंडिया सीएम कॉन्फ्रेंस (All India CM Conference) में गए हैं. जहां पर प्रदेश के हितों को मुख्यमंत्री रखेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरह मुख्यमंत्री इटली या कहीं और मौज मस्ती करने नहीं जाते, बल्कि हिमाचल के मुद्दों को उठाने गए हैं.

