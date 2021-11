कांगड़ा: फोरलेन के मुद्दे पर जहां प्रभावित (Fourlane affected) सरकार से उचित मुआवजे की मांग उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी फोरलेन प्रभावितों के हितों की आवाज बुलंद कर दी है. जिला कांग्रेस कमेटी ने (District Congress Committee) इसी कड़ी में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बुधवार को डीसी कांगड़ा (DC Kangra) के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को ज्ञापन भेजा है. ज्ञापन के माध्यम से फोरलेन मुआवजे के बारे में हिमाचल सरकार को फोरलेन एक्ट 2013 (Fourlane Act 2013) लागू करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

इस अवसर पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा (Former minister and Congress leader Sudhir Sharma) ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा की अभी तो इस संबंध में पीएम को ज्ञापन भेजा है, लेकिन उनकी मांग को अगर सरकार अनसुना करती है तो कांग्रेस पार्टी जिले में आंदोलन (protest) करने से भी गुरेज नहीं करेगी. पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा (Former Minister Sudhir Sharma) ने कहा कि फोरलेन मुआवजे में फैक्टर टू (factor two) लगना चाहिए और फॉर टाइम रेट (for time rate) मिलना चाहिए. मुआवजे के नाम पर कांगड़ा और अन्य जगहों पर अलग-अलग रेट देना चिंताजनक (worrying about different rates) है. बिल्डिंग के रेट कांगड़ा में कुछ तो अन्य जगहों पर कुछ और दिए जा रहे हैं.

कांग्रेस का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मन की बात (Mann Ki Baat) में इस बात की संस्तुति की थी कि फोरलेन प्रभावितों को फेक्टर 2 के हिसाब से चार गुणा मुआवजा दिया जाएगा और प्रभावितों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन प्रदेश में इसके विपरीत हो रहा है. सुधीर शर्मा ने कहा भाजपा (sudhir sharma on jairam government) से उनके अपने पदाधिकारी ही खुश नहीं हैं तो भाजपा, विपक्ष को कैसे खुश कर पाएगी. सरकार की क्या दशा है, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है. भाजपा में हो रही बगावत पर सुधीर ने कहा कि यह पार्टी का अंदरुनी मामला है, लेकिन कांगड़ा जिला के हितों की रक्षा में सरकार पूरी तरह से विफल (government completely failed) रही है.

