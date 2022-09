कांगड़ा: बीते दिन धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से (Clound burst in Khaniyara) भारी नुकसान हुआ है. इस दुखद घटना में हुए नुकसान का जायजा लेने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार शाम खनियारा पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया और प्रभावितों से उनका कुशलक्षेम भी जाना. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आपदा से हुए नुकसान का उन्हें बेहद दुख है.

उन्होंने राहत जताई की इस प्राकृतिक आपदा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि एक बच्चा घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था और वहां से अब उसे डिस्चार्ज मिल गया है और वह काफी ठीक है. उन्होंने कहा कि बादल फटने से क्षेत्र में घरों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है. और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

सीएम जयराम ठाकुर

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा (CM Jairam Thakur in Khaniyara) कि प्रशासन द्वारा मलबा हटाने का काम किया जा रहा है. वहीं, उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी और उनको जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा. राजस्व विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी.

बता दें कि बीते कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला (Heavy rain in Dharamshala) में प्रकृति ने बड़ा कहर मचाया (Clound burst in Khaniyara). शुक्रवार को यहां बादल फटने से बाढ़ आ गई. शहर के खनियारा इलाके में बादल फटने से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं हैं. यहां तक की कई वाहन बह गए. जानकारी के अनुसार इंद्रू नाग मंदिर क्षेत्र के आसपास दोपहर 3 बजे बादल फटा. अचानक आई बाढ़ से क्षेत्र के कई घरों में पानी घुस गया. पानी का बहाव इतना तेज था कि कई दुकानें बह गईं. इसके अलावा सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है. इससे वाहनों की आवाजाही ठप हो (Heavy rain in Khaniyara of Dharamshala) गई है.

