धर्मशाला: केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं (Elections held soon in CU HP). जिसके चलते छात्र संगठन चुनावों को लेकर उत्साहित (student union elections in cu hp) है. वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे (ABVP ready for elections) हुए हैं.

इसी के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 11 प्रत्याशी निर्विरोध चुने (ABVP 11 candidates elected unopposed) जा चुके हैं. जबकि शेष 9 पदों के लिए चुनाव आजाद रूप से प्रत्याशी खड़े हैं. जिसके लिए चुनाव शुक्रवार को तीनों परिसरों में आयोजित किए जाएंगे. वहीं, वीरवार को विश्वविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और मिल कर चुनाव प्रचार किया (ABVP ready for elections).



इस मौके पर केंद्रीय विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष वैभव (Central University Unit President Vaibhav) ने बताया कि इस बार छात्र संघ चुनाव में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीत हासिल करने के बाद छात्रों को आने वाली समस्याओं (ABVP will raise students problem) व उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य करते रहेंगे.

