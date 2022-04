चंबा: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे (road accident in himachal) बढ़ते ही जा रहे हैं. प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. वहीं, ताजा मामला जिला चंबा (road accident at chamba) का है. जिला चंबा में दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार दो महिलाओं के मौत हो गई है. दोनों स्कूटी सवार महिला रिश्ते में (two women die in road accident ) देवरानी और जेठानी थीं. जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम करीब 7 बजे चंबा-साहू मार्ग पर मच्छराली मोड़ के पास एक स्कूटी साल खड्ड में जा गिरी. स्कूटी सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला पानी के तेज बहाव में बह गई.

घटना की सूचना पर एसडीएम नवीन तनवर मौके पर पहुंचे. एसडीएम के नेतृत्व में देर रात तक लापता महिला की तलाश के लिए पुलिस, एनडीआरएफ, अग्निशमन जवानों और ग्रामीणों ने सर्च देर रात सर्च ऑपरेशन चलाए रखा. मंगलवार सुबह साल खड्ड से महिला का शव बरामद हुआ. प्रशासन की ओर से मृतक महिला के परिजनों को 20 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है.

बता दें, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को सड़क हादसे (Road Accident in Himachal) गहरा जख्म देते हैं. हिमाचल की सड़कें हादसों के प्रति संवेदनशील हैं और सभी प्रयास करने के बावजूद दुर्घटनाएं थम नहीं रही. यहां औसतन हर रोज कम से कम तीन लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं.

