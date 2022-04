चंबा: जिला चंबा में सड़क हादसे (road accident in chamba district) आए दिन सामने आ रहे हैं. वहीं, रविवार को चंबा-जुम्हार मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में दो युवकों को दर्दनाक मौत (two person dioed in road accident in chamba ) हो गई. इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं. ये हादसा कैसे हुआ अभी इसकी पुष्टि (road accident in Himachal) नहीं हो पाई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चंबा-जुम्हार मार्ग पर एक मारुति कार र्घटनाग्रस्त हो गई. जिसके चलते युवकों की मौत हो गई. पोस्टमार्टम के लिए मृतकों को अस्पताल ले जाया गया है. फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में लाने में जुटी है. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हादसे के पीछे का क्या कारण था.