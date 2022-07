हिमाचल भाजपा को एक और झटका, पूर्व विधायक की पत्नी ने थामा कांग्रेस का हाथ

हिमाचल में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव (Himachal assembly elections) होने हैं. चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है. बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी इंदु वर्मा कांग्रेस में शामिल (Indu Verma joined Congress) हो गई हैं. उनके इस कदम से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर

पेशे से वकील हूं और मैं हर बात नापतोल कर बोलता हूं: रामलाल ठाकुर

चुनावी साल में हिमाचल में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर द्वारा बिलासपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने जमकर मत्स्य विभाग मंत्री वीरेंद्र कंवर पर निशाना साधा. पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह का निर्देश, घर-घर दस्तक दें पार्टी कार्यकर्ता

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर भाजपा ने प्रदेश में गतिविधियां तेज कर दी हैं. मिशन रिपीट में कोई कमी न रह जाए इसको लेकर भाजपा आए दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शिमला में संगठन की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव से पहले हर घर जाने के निर्देश दिए हैं.

किन्नौर: चुलिंग सड़क मार्ग अभी भी नहीं हुआ बहाल, प्रशासन पिछले 3 दिनों से सड़क खोलने के लिए प्रयासरत

बीते कुछ दिनों पहले किन्नौर में चुलिंग सड़क मार्ग में (Cloud burst in Kinnaur) बादल फटा था. जिसके बाद मार्ग अवरुद्ध हो गया और अभी तक बहाल नहीं हुआ है. प्रशासन मार्ग को खोलने के लिए (chuling road closed) प्रयासरत है. पिछले तीन दिनों से प्रशासन द्वारा मार्ग को खोला जा रहा है. वहीं, मार्ग अभी तक न खुलने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Mandi: घिड़ी के भगयार मोड़ पर गहरी खाई में लुढ़की कार, 1 महिला की मौत, 2 घायल

मंडी में कार दुर्घनाग्रस्त होने का मामला सामने आया (Road Accident In Mandi) है. जहां घिड़ी के समीप भगयार मोड़ कार गहरी खाई में जा (Car fell into ditch in Mandi) गिरी. हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई व अन्य दो घायल हो गए.

सीएम जयराम ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर दी बधाई, भाजपा कार्यकर्ताओं ने रिज पर डाली नाटी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी (CM Jairam Congratulates Draupadi Murmu) है. वहीं शिमला के रिज मैदान पर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं और एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर नाटी डाली. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Assembly Election 2022: 'मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कसौली से 2007 से मांगता आया हूं टिकट'

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) नजदीक आ रहे हैं. ऐसे में शुक्रवार को कसौली के कांग्रेस नेता ध्यान सिंह (Kasauli Congress leader Dhyan Singh) ने प्रेसवार्ता का आयोजन (Dhyan Singh press conference in Kasauli) किया और हाईकमान से इन चुनावों में कसौली विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग की.

ठियोग और कसुम्पटी में पानी की समस्या को दूर करे निगम, विधायक राकेश सिंघा ने दिया अल्टीमेटम

इन दिनों शिमला के ठियोग और कसुम्पटी क्षेत्रों की कई पंचायतों में पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. जिसे लेकर ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और किसान सभा ने शिमला जल प्रबंधन निगम के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. विधायक राकेश सिंघा ने चेताया है कि अगर निगम द्वारा जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.

शीतल व्यास के मानहानि नोटिस पर विक्रमादित्य सिंह का जवाब, कहा- ऐसे सौ आते-जाते हैं, वकील देगा जवाब

चुनावी साल में प्रदेश में (Himachal Assembly Elections 2022) आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच चुका है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को विधायक विक्रमादित्य सिंह (Congress MLA from Shimla Rural Vikramaditya Singh) द्वारा शेयर करने पर भाजपा नेत्री ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजाय ऐसे में विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि, नेत्री पहले तो खुद बदतीमजी करती हैं बाद में मीडिया में आने के लिए उन्हें नोटिस भेजती है.

HIMACHAL CORONA UPDATE: पिछले 10 दिनों में कोरोना के 4492 मामले आए सामने, 7 लोगों की मौत

देश के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में के शहरों और गांव में कोरोना का जाल एक बार फिर बिछने लगा (HIMACHAL CORONA UPDATE) है. ऐसे में हम सभी को एक बार फिर सतर्क रहने और अपनी व अपनों की सुरक्षा के लिए कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है.

