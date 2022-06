'पापा जी थोड़े पैसे मैंने बचाए हैं उनसे दवाई खरीद लेना, छोटी बहन के लिए सूट' और दे दी जान...

19 साल की सुमन पढ़ाई में बेहद होशियार थी. उसकी इतनी काबिलियत के चलते उसे प्लस टू तक छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई. हालांकि उस समय भी परिवार की माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी. पिता दिहाड़ी मजदूरी करते तो मां भी बराबर मेहनत करते हुए पति का हाथ बंटाती और परिवार चलाने के लिए यथासंभव सहयोग करती. 3 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी सुमन पढ़ लिख कर माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन समय तेजी से बदला और इस परिवार की किस्मत ने उससे मुंह फेर लिया.

कहीं से सेल्फ गोल तो नहीं: जिस गुड़िया केस को सुलझाने में सीबीआई को छूटे पसीने, प्रतिभा सिंह ने उसे बताया छोटा मामला

चुनावी साल में राजनेता बड़ा संभल कर बोलते हैं, लेकिन हिमाचल कांग्रेस की मुखिया प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) का एक बयान पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है. प्रतिभा सिंह ने लाहौल दौरे में बयान देते हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले को छोटा मामला (Pratibha Singh statement on Kotkhai Gudiya case) बताया था. उसके बाद से ही गुड़िया दुष्कर्म व मर्डर केस फिर से सुर्खियों में आ गया है. भाजपा प्रतिभा सिंह के इस बयान को लेकर हमलावर हो गई है.

गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड पर प्रतिभा सिंह का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण: सीएम जयराम

लाहौल स्पीति दौरे के दौरान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला के कोटखाई में घटित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को छोटी सी वारदात (Pratibha Singh statement on Kotkhai Gudiya case) करार दिया है. प्रतिभा सिंह के इस बयान पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड पर दिए बयान को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण (cm jairam reaction on Pratibha Singh controversial statement) बताया है.

Single use Plastic पर प्रतिबंध, सरकार ने जनता से की सहयोग की अपील

सिंगल यूज प्लास्टिक का दिनचर्या में उपयोग खत्म करने के (Single use plastic ban in Himachal) लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स की मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने विभिन्न विभागों और जिला उपायुक्तों को एक जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बता दें कि जो व्यक्ति एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाले इन उत्पादों को बेचते हुए पकड़ा गया. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जितनी अधिक प्लास्टिक की मात्रा होगी, उतना ही अधिक राशि का चालान किया जाएगा. सरकार ने 30 जून तक पुराना स्टाक खत्म करने के निर्देश दे रखे हैं.

HP Board 10th Result 2022: हिमाचल बोर्ड में मंडी की देवांगी शर्मा ने हासिल किया पहला स्थान, डॉक्टर बनना है लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया (HP Board 10th Result 2022) है. मंडी की प्रियंका और देवांगी शर्मा इस बार की स्टेट टॉपर हैं. दोनों ने 700 में से 693 अंक हासिल किए हैं. साल 2018 में बीमारी के कारण देवांगी के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद देवांगी ने डॉक्टर बनने का प्रण लिया. और इस दिशा में देवांगी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं. उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उन्होंने HPBOSE में पहला स्थान (Devangi Sharma secured first place in Himachal Board) हासिल किया है.

मिड डे मील में मिलेगा अब सेब, आंगनबाड़ी और अस्पतालों में भी करवाया जाएगा उपलब्ध

देश में सूखे के लंबे स्पेल के कारण इस बार सेब का साइज छोटा रहने का अंदेशा जताया जा (Apple production in Himachal) रहा है. जिसके चलते विभाग की तरफ से इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं. प्रदेश सरकार इस बार इस योजना के सहारे सेब की खपत करने जा रही है. प्रदेश सरकार इस बार मिड डे मील के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी और बालबाड़ी केंद्रों को पौष्टिक आहार के तहत सेब भी उपलब्ध करवाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

अर्की में विजिलेंस की रेड, MVI और दलाल होटल से गिरफ्तार, गाड़ियों की पासिंग के नाम पर कर रहे थे रुपया इकट्ठा

अर्की में मंगलवार देर रात विजिलेंस टीम ने होटल बाघल में एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (motor vehicle inspector) और एक दलाल को गिरफ्तार किया है. गाड़ियों की पासिंग की एवज में यह रुपया इकट्ठा कर रहे थे. विजिलेंस टीम के अधिकारियों के मुताबिक 5 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किया गया है.

शिमला से 14 साल की नाबालिग लापता, तलाश में जुटी पुलिस

शिमला शहर में 14 साल की नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने (Minor missing from shimla) आया. परिजनों ने अंदेशा जताया है कि नाबालिक को कोई अज्ञात व्यक्ति किडनैप करके ले गया है. परिजनों में सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है. अपनी पहचान गुप्त रखते हुए परिजनों ने शिकायत दी है कि बीते 28 जून को नाबालिक लड़की अपने घर से किसी काम के लिए बाहर गई थी, लेकिन वह देर शाम तक भी घर नहीं लौटी. पढ़ें पूरी खबर...

राजधानी शिमला में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, तालाब में तब्दील हुई सड़कें

बड़े-बड़े प्रोजेक्ट से शिमला को स्मार्ट सिटी (rain in shimla) बनाने का दावा कर रहे नगर निगम प्रशासन के दावे पहले ही बारिश में फेल हो गए. शिमला के कार्ट रोड पर बेमलोई के पास सड़क तालाब में तबदील हो गई. बारिश के साथ देखते ही देखते सड़क पर इतना पानी भर गया कि गुजरने वाली गाड़ियां भी आधी पानी में डूबती नजर आई.

Suicide Case in Paonta Sahib: पांवटा साहिब में 68 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या, बेटे के साथ हुई थी बहस

जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में 68 वर्षीय व्यक्ति (man commits suicide in Paonta Sahib) द्वारा बाता नदी में छलांग लगाकर कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान दुर्गा दास निवासी पुरुवाला के तौर पर हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार दुर्गा दास की अपने बेटे के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी. इसके बाद दुर्गा दास ने गुस्से में आकर मैनकाइंड फैक्टरी के नजदीक बाता नदी में छलांग लगा दी.

लापरवाही ने ली जान: बद्दी के एक स्कूल में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत

सोलन जिले के बद्दी में एक स्कूल में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में डूबने से दो बच्चों की मौके पर मौत (Two brothers died due to drowning in a septic tank) हो गई. एसपी बद्दी मोहित चावला (SP Baddi Mohit Chawla) ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों बच्चों के शवों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल भेज दिया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में फिलहाल आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

