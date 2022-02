कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुनवाई: हाई कोर्ट की दो टूक, 'भावना से नहीं हम कानून से चलेंगे'

कर्नाटक में हिजाब विवाद (Hijab controversy in Karnataka) को लेकर आज हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज कृष्णा दीक्षित ने दो टूक में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमें देख रहा है और यह अच्छा डेवलपमेंट (विकास या गतिविधि) नहीं है. भावना से नहीं हम कानून से चलेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर..

बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने जयराम सरकार को घेरा, CM पर लगाया क्षेत्र की अनदेखी का आरोप

अनिल शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी (anil sharma released press release) कर कहा कि बीते रविवार को सीएम जयराम ठाकुर मंडी सदर क्षेत्र (cm jairam on mandi tour) के दौरे पर थे. सीएम ने इस दौरान तवाराफी गांव के पास इंडस्ट्रियल एस्टेट (industrial estate in himachal) का शिलान्यास किया. इसके बाद उन्होंने अपने गृहक्षेत्र सराज के बाखली में रोपवे का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित किया. यहां कुछ लोगों ने सीएम के समक्ष पंडोह क्षेत्र के विकास को लेकर मांगें रखी. इस पर मुख्यमंत्री ने लोगों को तंज कसा कि आपका विधायक तो यहां पर है नहीं और आप मांगें रख रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

अरुणाचल में हिमस्‍खलन की चपेट में आकर बिलासपुर का जवान अंकेश लापता, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने परिवार से की मुलाकात

अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फीले तूफान में लापता हुए सात सैनिकों में से एक जवान हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर (Himachal soldier missing in avalanche) का है. लापता हुआ जवान 21 वर्षीय अंकेश भारद्वाज घुमारवीं उपमडंल के सेऊ गांव से संबंध रखता है. जवान अंकेश भारद्वाज के परिजनों से मिलने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग सेऊ गांव पहुंचे थे. उन्होंने आश्वासन दिया है कि अंकेश के साथ-साथ सभी लापता जवानों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

जैव विविधता और पारिस्थितिकी को सहेजने की आवश्यकताः राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर

हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) ने क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी (Cluster University Mandi) में संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी हमारे जीवन का अहम पहलू है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

100 रुपये में साढ़े बारह हजार लीटर पानी का वादा कांग्रेस पर भारी, सरकार व नगर निगम के बीच जनता हो रही परेशान

सोलन जिले में शहरवासियों को 100 रुपये में साढ़े (Municipal Corporation Solan) बारह हजार लीटर पानी देने का वादा कहीं न कहीं अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है. हुआ यूं कि नगर निगम ने स्पेशल मासिक बैठक के दौरान 100 रुपये में साढ़े बारह हजार लीटर पानी देने का प्रपोजल तैयार करके सरकार को पत्र भेज दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हमीरपुर में 3 खाद्य संस्थानों को हाइजीन रेटिंग में फाइव स्टार, विभाग ने किया सम्मानित

फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जिला हमीरपुर में खाद्य संस्थानों को को फाइव स्टार हाइजीन रेटिंग दी गई है. मंगलवार को हमीरपुर में फाइव स्टार प्राप्त करने वाले खाद्य संस्थानों को सम्मानित किया गया. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आयोजित सैनिटाइजेशन वर्कशॉप में खाद्य संस्थानों को चलाने वाले संचालकों को यह सम्मान मिला. यहां पढ़ें पूरी खबर..

चंबा आबकारी एवं कराधान विभाग ने सालाना टारगेट में 172 करोड़ रुपये किया अचीव

आबकारी एवं कराधान विभाग चंबा (chamba excise and taxation department) ने सालाना टारगेट में 172 करोड़ रुपये अचीव किया है. आबकारी एवं कराधान विभाग के डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र सेन का कहना है कि सरकार द्वारा अलग-अलग गतिविधियों से प्राप्त होने वाली टैक्सों (tax in himachal)की सूची दी जाती है. उसका टारगेट भी निर्धारित किया जाता है जिसके चलते चंबा जिले को 227 करोड़ का टारगेट दिया गया था. जिसमें से अभी तक 172 करोड रुपये अचीव कर लिए गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

किन्नौर में भारी हिमपात के साथ ग्लेशियर गिरने का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

किन्नौर में 9 फरवरी को भारी हिमपात (snowfall in kinnaur) के साथ-साथ ग्लेशियर गिरने का अनुमान मौसम विभाग केंद्र शिमला (Meteorological Department Shimla) ने लगाया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. साथ ही स्थानीय लोगों और सैलानियों से अपील की है कि ऊंचाई वाले इलाकों और नदी-नालों से दूर रहें. यहां पढ़ें पूरी खबर..

मंडी में हाईटेक चोर! पहले तोड़ा शीशा...फिर लैपटॉप से खोला लॉक और ले उड़े कार

मंडी में चोरों के हौसले (theft cases in himachal) दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं. यहां चोरों ने पंचायत प्रधान के घर के बाहर खड़ी गाड़ी (car theft in mandi) को रात अंधेरे में ले उड़े. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ललित महंत (sho mandi on theft case) ने बताया कि सभी थानों को इस संदर्भ में अलर्ट कर दिया गया है. पंजाब पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

जाहलमा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम, लाहौल स्पीति में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन

कोरोना संकट काल में लंबे समय के बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों कई प्रकार के त्योहार व उत्सव मनाये जा रहे हैं. इन्ही उत्सवों को स्नो फेस्टिवल की कड़ी में जोड़कर लाहौल घाटी के जाहलमा में आजादी का अमृत महोत्सव व फिट इंडिया का संदेश देने के उद्देश्य से तीरंदाजी प्रतियोगिता (Archery competition organized in Lahaul) का आयोजन किया गया. तीरंदाजी की प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

