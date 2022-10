हिमाचल विधानसभा चुनाव: कुल्लू जिले में क्या हैं चुनावी समीकरण, इन सीटों पर BJP और कांग्रेस को अपनों से ही खतरा

विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. अब सभी सियासी दल जोर-शोर प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं. चुनाव से पहले प्रदेश के किस जिले में क्या चुनावी समीकरण है यह बताने कता प्रयास कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज हम कुल्लू जिले की बात करने जा रहे हैं. कुल्लू जिले में मनाली सीट पर कांग्रेस की राह आसान नहीं लग रही है, क्योंकि पिछले 15 साल से इस सीट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का दबदबा है. वहीं, कुल्लू में भाजपा की गुटबाजी चुनावों में भारी पड़ती दिखाई दे रही है. इसके साथ ही अन्य सीटों पर भी इस बार कैसा मुकाबला रहने वाला है, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Political equation in Kullu district) (Kullu District Ground Report)

हिमाचल चुनाव में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा, पुरानी पेंशन कांग्रेस का सहरा या BJP की टेंशन?

हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान (Election dates announced in Himachal) होने के साथ ही आचार संहिता लग गया है. ऐसे में हिमाचल में ओपीएस इस बार सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में से एक है. प्रदेश के कर्मचारी पिछले लंबे वक्त से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं. जिसे लेकर कर्मचारी प्रदर्शन भी कर चुके हैं. इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन किया है. (OPS Demand in Himachal Pradesh)

Himachal Elections 2022: 'भाजपा-कांग्रेस का अहंकार तोड़ने के लिए 'आप' तैयार, 2024 में देश में होगा नया राजनीतिक बदलाव'

रविवार को आज आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी हरजोत सिंह बैंस हिमाचल पहुंचे. जिनका प्रदेश जिला सोलन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है. (AAP Himachal incharge Harjot Singh Bains In Solan) (Harjot Singh Bains Himachal Visit).

संसार से विदा हुए लेकिन बड़सर में पार्टी की नैया पार कर सकते हैं राकेश बबली, जानिए सियासी समीकरण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. अब राजनीतिक दल टिकट बंटवारे को लेकर जोर-शोर से मंथन में जुटे हैं. वहीं, राकेश शर्मा बबली की हुई आकस्मिक निधन से अब टिकट को लेकर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में घमासान मच गया है. माना यह भी जा रहा है कि भाजपा इस घमासान को खत्म करने के लिए अब राकेश शर्मा बबली की पत्नी रमना शर्मा या भाई संजीव शर्मा पर सियासी दांव चल सकती है. (Himachal Assembly Elections 2022) (Barsar BJP Candidates List) पढ़ें पूरी खबर...

छुट्टियां मनाने के बाद शिमला से वापस दिल्ली लौटीं सोनिया और प्रियंका गांधी

6 दिन की छुटियां मनाने के बाद सोनिया गांधी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आज शिमला के छराबड़ा से दिल्ली के लिए वापस लौट गई हैं. बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग लेने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रविवार सुबह वापस लौट गईं. (Priyanka Gandhi return Delhi from Shimla)(Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi return Delhi)

हिमाचल विधानसभा चुनाव: टिकट आवंटन को लेकर कल दिल्ली में BJP CEC की बैठक, मीटिंग में फाइनल होंगे नाम

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर टिकट आवंटन को लेकर कल दिल्ली में हिमाचल भाजपा सीईसी की बैठक होने जा रही है. टिकटों के आवंटन को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमिटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है.

IGMC कैंसर अस्पताल में PET CT स्कैन की सुविधा न होने से मरीज परेशान, सरकार से लगाई ये गुहार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साल 2020-21 के बजट में आईजीएमसी अस्पताल के लिए पीईटी-सीटी स्कैन मशीन के प्रावधान की घोषणा की थी, लेकिन आज तक मरीजों के इसकी सुविधा नहीं मिल पाई है. जिससे कैंसर के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन करवाने के लिए बाहरी राज्यों का रूख करना पड़ रहा है. जिससे मरीजों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है. (No PET CT scan machine in IGMC Cancer Hospital) (PET scan facilities not available in IGMC)

हमीरपुर में आज होगी अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा, 2276 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा आज हमीरपुर के अणु स्पोर्ट्स स्टेडियम में (Agnipath Written examination in Hamirpur) होगी. इस लिखित परीक्षा के लिए 2276 अभ्यर्थियों को चुना गया है. इन अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी. (Army exam in Hamirpur).

हिमाचल कांग्रेस के 55 उम्मीदवार फाइनल, दो दिन में जारी होगी लिस्ट, 13 सीटों पर फंसा पेच

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 55 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं. शनिवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 68 सीटों (HP Congress Central Election Committee meeting) पर चर्चा हुई, जिसमें से 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं और दो दिन के भीतर कांग्रेस अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है. वहीं, 13 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है और अब प्रदेश चुनाव समिति दोबारा इन पर मंथन करेगी. जिसकी बैठक शनिवार देर रात ही शुरू हो गई है. (Himachal congress candidate list) (Himachal election date).

'हिमाचल में मां-बेटे की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस, वरिष्ठ नेता भी कर रहे किनारा'

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ने कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी करारा दिया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस मां-बेटे की पार्टी बनकर रह गई (Suresh Bhardwaj on Himachal Congress) है. यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अपनी पार्टी से किनारा करने लगे हैं.