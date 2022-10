हिमाचल में बदल गया रिवाज! विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ चार्जशीट ही नहीं ला पाई कांग्रेस

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इस बीच कांग्रेस जयराम सरकार के खिलाफ अभी तक चार्जशीट नहीं सौंप पाई है. दरअसल चुनावों से लगभग एक या डेढ़ महीना पहले विपक्षी दल की तरफ से सत्तापक्ष पर आरोपों की बौछार करने के लिए एक चार्जशीट बनाकर राज्यपाल को सौंपी जाती थी. (charge sheet against Jairam Government)

राज्य के भीतर हवाई सेवा का द्वार खुला, शिमला से धर्मशाला की उड़ान 4500 रुपए में!

हिमाचल प्रदेश के भीतर भी हवाई सेवाओं की संभावनाओं को लेकर कैबिनेट में एमओयू का मसौदा ज्ञापन के लिए तैयार करने की मंजूरी मिली है. प्रस्ताव के अनुसार हफ्ते में शिमला से कुल्लू के लिए चार बार और शिमला से धर्मशाला व वापसी शिमला के लिए सप्ताह में तीन बार हवाई उड़ान होगी. एमओयू साइन होने पर हिमाचल में पर्यटन सीजन पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अंतर्राज्यीय विमान सेवा (Interstate Air Services in Himachal Pradesh) शुरू होने पर पर्यटन सीजन के दौरान दिल्ली से शिमला आने वाले सैलानी आसानी से कम समय में यहां से धर्मशाला व कुल्लू जा सकते हैं.

कल ऊना आएंगे पीएम मोदी, वंदे भारत ट्रेन, बल्क ड्रग पार्क और ऊना-हमीरपुर रेल लाइन की देंगे सौगातें

चुनावी साल में महज 10 दिन के भीतर 13 अक्टूबर के एक बार फिर से पीएम मोदी हिमाचल के दौरे पर (pm modi himachal tour) आ रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक चंबा चौगान में जनसभा को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे पहले ऊना आएंगे. वहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे. यह रेलवे का कार्यक्रम होगा. उसके बाद चंबा जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में भव्य रैली को संबोधित करेंगे.

13 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास, पहले चरण में 300 करोड़ का बजट जारी

फार्मा इंडस्ट्री में चीन की दादागीरी अब खत्म होगी. हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मंजूर हुए बल्क ड्रग पार्क से ये संभव होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च, 2020 को (bulk drug park in una himachal pradesh) बल्क ड्रग पार्क योजना को मंजूरी दी थी. ऊना में बल्क ड्रग पार्क परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1923 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार की अनुदान राशि 1118 करोड़ रुपये है और शेष 804.54 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी. पीएम मोदी 13 अक्टूबर को हिमाचल दौरे के दौरान इसकी आधारशिला रखेंगे.

सुजानपुर में टिकट के लिए धूमल से नहीं प्रेम तो पार्टी की चुनावी नैया हांकेगा कौन, इस सवाल पर छाया मौन

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले बीजेपी और कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर मंथन जारी है. हमीरपुर जिले के सुजानपुर सीट पर टिकट आवंटन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है. सवाल यह है कि सुजानपुर में भाजपा को प्रेम कुमार धूमल के नाम का सहारा नहीं लेना है तो चुनावी मैदान में यहां से कौन उतरेगा? कभी हिमाचल की सियासत को अपने प्रभाव से बदलने वाले प्रेम कुमार धूमल बेशक अब उतने प्रदेश राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता.

हिमाचल में OPS बहाली की मांग, कर्मचारी बोले: ओपीएस बहाल नहीं तो विधानसभा चुनाव में वोट नहीं

हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग (OPS Demand in Himachal) को लेकर लगातार प्रदेश में कर्मचारी क्रमिक अनशन कर रहे (NPS Employees hunger strike in Himachal) हैं. प्रदेश में रोजाना 24 घंटे तक कुछ कर्मचारी अनशन में हिस्सा लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं. वहीं, सोलन पहुंचे न्यू पेंशनर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि वे आखिरी सेकेंड, आखिरी मिनट तक ओपीएस बहाल होने का इंतजार सरकार की ओर से करेंगे.

हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश को हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिली अहम जिम्मेदारी, जयसिंहपुर सीट के पर्यवेक्षक बने

हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस आए दिन विभिन्न कमेटियों का गठन कर रही है. उत्तराखंड में भले ही कांग्रेस सत्ता की लड़ाई हार गई हो, लेकिन हिमाचल को लेकर कांग्रेस उम्मीद पाले है. कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की विधानसभा सीट जयसिंहपुर का पर्यवेक्षक सुमित हृदयेश को बनाया है. हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश इस जिम्मेदारी से उत्साहित हैं.

HP Assembly Elections: कांग्रेस ने वॉर रूम के लिए समन्वयक किए नियुक्त, अनीस अहमद को सौंपी जिम्मेदारी

हिमाचल विधानसभा चुनाव को (Himachal Assembly Elections) लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं. वहीं, चुनवों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने वॉर रूम के लिए पदाधिकारियों की नियुक्तियां की है. हिमाचल में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस अपने वॉर रूम को शुरू कर देगी.

Bus accident in Chamba: चंबा में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी निजी बस, बाल-बाल बचे यात्री

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे (Road accident in Himachal) आए दिन सामने आ रहे हैं. नया मामला चंबा जिले में सामने आया है. चबा भरमौर मार्ग पर प्रांघला के पास निजी बस का संतुलन बिगड़ (Bus accident in Chamba) गया, जिसके चलते बस सड़क से नीचे उतर गई. सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

Weather Update Himachal: हिमाचल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, बर्फबारी व बारिश से तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान (India Weather Forecast) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में हल्की बारिश देखी गई. मौसम विभाग के मुताबिक, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है. इसके आलावा उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं, हिमाचल में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी (Snowfall in Himachal) का दौर जारी है. हिमाचल में बर्फबारी व बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है.

किन्नौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, डीसी ने लोगों से की ये अपील

किन्नौर में लगातार दो दिनों से जिले के निचले क्षेत्रों में बारिश (Rain on Kinnaur) व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का हो रही (Snowfall in Kinnaur) है. जिसके चलते जिला किन्नौर का तापमान शून्य के पार हो गया है (Temperature drops in Kinnaur) और जिले में ठंडक बढ़ गई है. ऐसे में अब जिले में लोग ठंड से बचने के लिए गर्म वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं. ठंड के चलते जिले के बाजारों की रौनक भी लगभग न के बराबर हो गई है. लगातार हो रही बारिश के चलते दुर्गम क्षेत्रों की दुश्वारियां बढ़ाने के साथ जिले के ऊपरी क्षेत्रों में सेब के सीजन पर प्रभाव पड़ रहा है.

