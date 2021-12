चंबा: जिला चंबा में दर्दनाक (road accident in chamba) हादसा पेश आया है. चुवाड़ी-केंथली मार्ग (accident on chuvadi kenthali road) पर टेंपो के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत (one person die in chamba) हो गई है. जानकारी के अनुसार वीरवार देर रात को एक टेंपो 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई. टेंपो सवार घायल शख्स को सिविल अस्पताल चुवाड़ी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अपडेट जारी है.