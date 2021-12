चंबा: हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में दर्दनाक हादसा (road accident in chamba) सामने आया है. भटियात विधानसभा क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पिकअप खाई (pickup fell into a ditch) जा गिरी. हादसे में पिकअप सवार तीन महिलाओं (three women died in chamba) से अधिक लोग घायल हुए हैं. सभी लोग पिकअप में सवार होकर शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे. राहत और बचाव कार्य जारी है.

