चंबा: केंद्रीय सूचना और प्रसारण युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान शनिवार को चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटि पहुंचे. जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Singh Thakur reached Koti in Churah) ने जनसभा के दौरान कहा कि चंबा जिले की सीमाओं पर सेवा देने वाले एसपीओ के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत करने के बाद उनके मानदेय के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा की चंबा जिले में एफएम की सुविधा को (FM facility will soon be available in Chamba) लेकर जल्द इसी साल टावर लगाने का प्रयास किया जाएगा.

कोटि में जनसभा को संबोधित करते अनुराग ठाकुर

उन्होंने कहा कि चंबा जिले के ग्रामीण इलाकों में भी नेटवर्क की समस्या को (network problem in chamba) लेकर परेशानी हो रही है. इसके बारे में भी टेलीकॉम मिनिस्टर से बातचीत करने के बाद टावर लगाने का प्रावधान किया जाएगा. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 60 सालों में अन्य सरकारों ने इतने विकास के कार्य नहीं किए होंगे जितने 8 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने किए हैं. अनुराग ठाकुर ने सरकार की योजनाओं का व्याख्यान करते हुए कहा कि पिछले 8 साल में केंद्र की सरकार ने 45 करोड़ जनधन खाते खोले हैं.

कोटि में जनसभा को संबोधित करते अनुराग ठाकुर

इसके अलावा 12 करोड़ महिलाओं को गैस के मुफ्त कनेक्शन दिए गए. तीन करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया गया. इसके अलावा हर घर को नल योजना के साथ जोड़ा गया और हर घर को बिजली देने का प्रयास भी सरकार द्वारा किया गया है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि जब देश में महामारी आई तो हमारे देश में उस स्थिति से निपटने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं थी. लेकिन मोदी सरकार के सही फैसलों और नीतियों की वजह से भारत कोरोना महामारी की जंग में जीत कर बाहर निकला.

ये भी पढ़ें: दिल्ली वापस लौटे जेपी नड्डा, कुल्लू में मिशन रिपीट को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश