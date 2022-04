चंबा: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे (road accident in himachal) बढ़ते ही जा रहे हैं. प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. ताजा मामला जिला चंबा का है. चंबा में बीते 3 दिनों में अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोगों (five person die in chamba)की मौत हुई है.

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह हरिद्वार से आ रही कार तुनूहट्टी के पास 50 फीट गहरी खाई (road accident in chamba) में जा गिरी. कार में चार लोग सवार थे, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही (2 person die in chamba) मौत हो गई है. दो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की वजह कार चालक को झपकी आना बताया जा रहा है.

डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा (dsp dalhousie vishal verma) ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि घटना (vishal verma on road accident) की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि कार सवार दो अन्य लोगों की हालत गंभीर है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

बता दें, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश (road accident in himachal) में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे. इस साल अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. ब्लैक और ब्लाइंड स्पॉट्स की मरम्मत के बावजूद सड़क हादसे कम नहीं हो रहे.

ये भी पढ़ें: ROAD ACCIDENT IN HIMACHAL: तीन साल में सड़क हादसों में 3174 लोगों ने गंवाई जान