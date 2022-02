चंबा: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश (road accident in himachal) में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे. इस साल अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है. ब्लैक और ब्लाइंड स्पॉट्स की मरम्मत के बावजूद सड़क हादसे कम नहीं हो रहे.

ताजा मामला जिला चंबा का है. जानकारी के अनुसार दोनों युवक भरमौर से लाहल (Major road accident in chamba) एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इस दौरान सुंकू दी टपरी के पास हनुमान मंदिर के नजदीक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 100 मीटर नीचे थल्ला रोड पर जा गिरा. हादसे में वाहन चालक दो लोगों (two person die in chamba) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. मृतकों की पहचान अनिल कुमार (34वर्ष) पुत्र मेघा राम और अनिश कुमार(32वर्ष) पुत्र अमरजीत, निवासी मलकौता के तौर पर हुई है. मामला दर्ज कर पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. डीएसपी हेडक्वार्टर अभिमन्यु वर्मा (dsp chamba on accident) ने हादसे की पुष्टि की है.

