चंबा: हिमाचल प्रदेश में बीते दो दिनों से बारिश और बर्फबारी (snowfall in himachal) का दौर जारी है. बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है. जगह-जगह पर लैंडस्लाइड (landslide in chamba) होने की खबरें भी आ रही हैं. ताजा मामला जिला चंबा से सामने आया है.

जानकारी के अनुसार भरमौर-पठानकोट नेशनल हाईवे (landslide on bharmour pathankot nh) पर पंचपुला के पास पहाड़ी से अचानक मलबा और बड़ा पत्थर एक कार पर आ गिरा. हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल डलहौजी में भर्ती कराया गया है.

चंबा के एसपी अरुल कुमार ने (chamba sp on landslide) घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. बता दें कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब (weather update himachal) है. प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन (rain in chamba) बढ़ गई है. ऐसे में प्रशासन ने आम जनता के साथ-साथ पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है.

प्रदेश में फिलहाल बर्फबारी से राहत मिलने (snowfall in shimla) वाली नहीं है. 10 जनवरी तक मौसम खराब रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है. 8 और 9 जनवरी को भारी हिमपात को लेकर अलर्ट (alert for snowfall in himachal) भी जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 7,8 और 9 जनवरी तक अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार हैं.

ये भी पढ़ें: शिमला में उपचाराधीन आईटीबीपी के जवान की मौत, मंडी के कोटली गांव में सैन्य सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार