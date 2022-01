चंबा: हिमाचल प्रदेश में रविवार को एक बार फिर मौसम ने करवट बदली (HEAVY SNOWFALL IN CHAMBA) है. जिसके चलते पहाड़ी जिलों में दिन भर भारी बर्फबारी हुई. वहीं चंबा जिले में भी रविवार सुबह से ही भारी बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के कारण जिले के कई संपर्क मार्ग भी बंद हो गए हैं.

पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग 154A भी भारी बर्फबारी के चलते बनी खेत में बंद हो गया है. जिसके चलते वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है. उसके अलावा जिला के कई इलाकों में संपर्क मार्ग बंद होने से लोगों की आवाजाही पर भी ब्रेक लग गई है. वाहनों की आवाजाही न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा कई इलाकों में बिजली ठप हो गई है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो इस भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो (road closed in chamba) गए हैं. जिला प्रशासन ने भी लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है.

आपको बता दें, जिले में करीब 4 दर्जन से अधिक मार्ग बंद हो गए (problems during snowfall in chamba) है. वहीं पांगी घाटी में अधिक बर्फबारी होने के चलते घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से कट हो गया है और हवाई सेवाएं भी पूरी तरह से बंद है. बर्फबारी के कारण बिजली ठप (electricity problem in chamba) होने से सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: सिरमौर में सड़क हादसा: खाई में गिरी कार, पूर्व पंचायत प्रधान की मौत