चंबा: डलहौजी उपमंडल के अंतर्गत आने वाले बनीखेत में देर रात बाढ़ (flood in banikhet chamba) आने से भारी तबाही देखने को मिली है. जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. देर रात बनीखेत में फ्लैश फ्लड आने से 37 घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है. इन सभी दुकानों और घरों में पानी और मलबा घुसने से करीब चालीस लाख के आसपास का नुकसान डलहौजी प्रशासन द्वारा आंका गया है.

प्रशासन द्वारा नुकसान की रिपोर्ट बनाई गई है. हालंकि डलहौजी प्रशासन की ओर से एसडीएम जगन ठाकुर ने पीड़ित परिवारों को 94 हजार के करीब राहत राशि प्रदान की है. वहीं, पानी के बहाव में एक बोलेरो गाड़ी और एक स्विफ्ट भी बह गई है. जबकि एक पिकअप मालवाहक वाहन को नुकसान हुआ है. एसडीएम डलहौजी ने बनीखेत क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को राहत रााशि दी है. गनीमत ये रही कि बाढ़ के चलते कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर

एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर का कहना है की देर रात फ्लैश फ्लड आने से बनीखेत में 37 घरों और दुकानों में पानी और कीचड़ भरने से काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि करीब चालीस लाख का नुकसान आंका गया है. हालंकि इसमें दो गाड़ियां भी बह गई है और प्रशासन की तरफ से 94 हजार के करीब राहत राशि प्रदान करने का काम किया गया है और आगामी रिपोर्ट बनाई गई है.

बता दें कि इस सीजन में 29 जून से 18 अगस्त तक भारी बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 1130 करोड़ (loss due to rain in Himachal) रुपए का नुकसान हो चुका है. गुरुवार को प्रदेश में 7 लोगों की मौत हुई और 6 घायल हुए. अब तक पूरे राज्य में विभिन्न हादसों में मौत का आंकड़ा 213 पहुंच गया है. इसके अलावा अलग-अलग दुर्घटनाओं में 353 लोग (rainy season in Himachal) घायल हो गए.

