यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए मोदी सरकार भेजेगी 4 मंत्री

यूक्रेन की राजधानी कीव और खारकीव शहर पर रूसी सेना के हमले जारी हैं. इधर भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए मोदी सरकार ने नया प्लान बनाया है. इसमें चार मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऑपरेशन गंगा के तहत 249 लोगों को लेकर एअर इंडिया की 5वीं उड़ान पहुंची भारत

भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) के तहत यूक्रेन से अब तक 2,000 भारतीयों को निकाला है. इसमें करीब 1,000 भारतीय नागरिक रोमानिया और हंगरी के रास्ते बाहर आ चुके हैं और 1,000 अन्य लोगों को सड़क मार्ग से यूक्रेन से बाहर निकाला गया है. वहीं, विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में फंसे में भारतीयों की मदद के लिए ट्विटर पर OpGanga Helpline नाम से अकाउंट बनाया है, जिसके जरिए लोग मदद हासिल कर सकते हैं. आज 5वीं उड़ान 249 लोगों को लेकर दिल्ली में उतरी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

डलहौजी में पांच दुकानें जलकर राख, करोड़ों का नुकसान

डलहौजी के मॉल रोड के मुख्य बाजार में भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया (FIRE INCIDENT IN DALHOUSIE) है. इस अग्निकांड में पांच दुकानें जलकर राख हो गई. जानकारी के मुताबिक दुकानों में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ (Five shops burnt in Dalhousie) है. वहीं पीड़ित दुकानदारों को जिला प्रशासन द्वारा 20 हजार फोरी राहत राशि के तौर पर दी जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

landslide in chamba: चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड, बड़ा हादसा होने से टला

चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड (landslide on Chamba Teesa main road) होने से मार्ग बाधित हो गया है. हालांकि भूस्खलन के कारण जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. वहीं, मार्ग बाधित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कैसे होगा कर्ज के मर्ज का इलाज, क्या जयराम सरकार के पास है कोई जादुई छड़ी?

हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य पर कर्ज का बोझ काफी (Debt burden on Himachal Government) बड़ा है. हिमाचल इस समय 62 हजार करोड़ रुपये सें भी अधिक के कर्ज में डूबा है और दूसरी ओर कर्ज क बोझ लगातार बढ़ रहा है. इस बीच, कांग्रेस और भाजपा की सरकारें बारी-बारी सत्तासीन हुई, लेकिन किसी भी सरकार के पास कर्ज से निपटने की कोई जादुई छड़ी नहीं पाई गई. अब 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे. ऐसे में फिर से ये सवाल तैर रहा है कि क्या सीएम जयराम ठाकुर इस बजट में कोई जादुई छड़ी लेकर आएंगे? यहां पढ़ें पूरी खबर...

रूस-यूक्रेन युद्ध पर बोले धूमल, आज मरने और मारने वाला दोनों पीएम मोदी से कर रहे वार्ता

भारत देश अगर शक्तिशाली देश बना है और भारत का डंका पूरे विश्व में गूंजता है तो इसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है. यही कारण है कि आज यूक्रेन और रूस दोनों देश भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता करके अपनी समस्या का निवारण करने की मांग कर रहे हैं. यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर की ग्राम पंचायत बगैडा में आयोजित मन की बात (Mann Ki Baat program) कार्यक्रम में कही. पूर्व मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

स्विट्जरलैंड को मात देगी अटल टनल, सवा साल में आए 17 लाख सैलानी: रामलाल मारकंडा

अटल टनल (Atal rohtang tunnel) बनने के बाद से करीब 15 महीनों में साढ़े 17 लाख पर्यटक लाहौल स्पीति पहुंचे हैं. यह बात तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा (Ramlal markanda on Atal tunnel) ने सोलन के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कही. उन्होंने कहा कि अटल टनल आज विश्वभर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है, जिसका दीदार हर कोई करना चाहता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

landslide in chamba: चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड, बड़ा हादसा होने से टला

चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड (landslide on Chamba Teesa main road) होने से मार्ग बाधित हो गया है. हालांकि भूस्खलन के कारण जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. वहीं, मार्ग बाधित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

क्रिप्टोकरेंसी में करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, बल्ह थाना में FIR दर्ज

क्रिप्टोकरेंसी में करोड़ों की धोखाधड़ी (Fraud of crores in cryptocurrency) को लेकर बल्ह थाना पुलिस (Balh police station) ने एक व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. यह शिकायत मनोज कुमार ने दर्ज करवाई है, जोकि बल्ह उपमंडल के गांव कुफरी, डाकघर नागचला के रहने वाले हैं. मनोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि दो लोगों के माध्यम से उन्होंने ओनिक्स ट्रेडिंग कंपनी में अपना और अन्य बहुत से लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: आज इन राज्यों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी (weather update of himachal) के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी (snowfall in shimla) और बारिश के चलते कई सड़क मार्गों (road closed in hp) पर आवाजाही बाधित है. कुछ हिस्सों में बिजली व पानी की समस्या भी पेश आ रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें: मासिक राशिफल 2022 : मार्च से इन राशियों की खुलेगी किस्मत, मिलेगी मनचाही नौकरी