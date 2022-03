कोविड टीकाकरण 12-14 साल के बच्चों के लिए 15 मार्च से शुरू होने की संभावना : सूत्र

केंद्र 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए संभवत: इस सप्ताह कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान शुरू करेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को एहतियातन खुराकें देने के लिए सह-रुग्णता के खंड को हटा दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विधानसभा में CM नीतीश हुए अध्यक्ष पर आगबबूला

लखीसराय के मामले (Misbehavior with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं. इस तरह से सदन नहीं चलेगा. एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल कांग्रेस को झटका, प्रदेश सचिव धर्मपाल चौहान ने थामा आप का दामन

हिमाचल कांग्रेस प्रदेश सचिव धर्मपाल चौहान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है. उन्हें राजधानी दिल्ली में हिमाचल प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने सदस्यता दिलाई. इस मौके पर धर्मपाल चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी मौजूदा समय में केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आम जनता के बारे में सोचती है और जो भी कहती है वह कर के दिखाती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला के इस निजी स्कूल पर अभिभावकों ने लगाया आरोप, फीस के लिए छात्रों को किया जा रहा प्रताड़ित

राजधानी शिमला के एक निजी स्कूल द्वारा मनमानी करने का मामला सामने आया है. दरअसल, स्कूल द्वारा उन 9 छात्रों की न तो हजारी लगाई जा रही है और न ही होमवर्क चेक किया जा रहा है. जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान फीस जमा नहीं करवाई. वहीं, अभिभावकों का तर्क है (Parents against increase fees) कि शिक्षा विभाग और सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान पूरी फीस नहीं लेने के निर्देश थे, लेकिन स्कूल द्वारा बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सुजानपुर: विपक्ष ने पूछा आखिर पूर्व सैनिकों ने किस लिए जताया आभार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब

पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बीते रविवार अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने विपक्ष के कई सवालों का जवाब दिया. सुजानपुर में आयोजित पूर्व सैनिक आभार रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष द्वारा भाजपा पर सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये बताए कि जब 10 साल तक कांग्रेस की यूपीए सरकार सत्ता में रही तो क्यों वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...



सोलन में 31 गो सदन में 4600 आवारा पशुओं को दिया गया आश्रय, फिर भी सड़कों पर घूम रहा गोवंश

सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को ठिकाना मुहैया कराने के लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है. इसके बावजूद सोलन जिले में गोवंश सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं. पिछले एक साल में पशुपालन विभाग सोलन ने करीब साढ़े 12 सौ आवारा पशुओं को गोअभ्यारण भेजा है. जिले में संचालित हो रहे 31 गो सदनों में करीब 4600 पशुओं को रखा गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर में खेली जाएगी ऑर्गेनिक होली, महिलाओं ने इस तरह से किए अनूठे नेचुरल कलर तैयार

सिरमौर की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने प्राकृतिक सामग्री से होली के रंग तैयार किए (Organic Holi will played in Sirmaur) हैं. जिसकी महिलाओं ने नाहन में एक प्रदर्शनी भी लगाई. प्रदर्शनी का शुभारंभ डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने किया. ये रंग मेड इन सिरमौर (Made in Sirmaur) के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित किए गए (Organic Holi colors Exhibition in nahan) हैं, जिसमें जिला प्रशासन भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग कर रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में कोरोना ने 15 वर्षीय किशोरी की ली जान, पहले से थी कई बीमारियों से ग्रस्त

चंबा में कोरोना वायरस से एक किशोरी (girl dies of corona in himachal) की मौत हो गई है. रैट टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद परिजनों ने उसे चंबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. किशोरी कई अन्य बीमारियों से ग्रसित थी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम सरकार नियुक्त करेगी मीडिया कोऑर्डिनेटर, विधायकों का डीए 7500 तक बढ़ा

सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग चल रही है. कैबिनेट में जयराम सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का फैसला लिया है. साथ ही, बैठक में विधायकों को 7500 रुपये डीए देने का ऐलान किया है. इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों को 15 प्रतिशत की ऑप्शन को मंजूरी प्रदान की है. प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम कैबिनेट की बैठक, विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने को मिल सकती है मंजूरी

जयराम कैबिनेट की बैठक प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मंजूरी दी जा सकती (himachal pradesh cabinet meeting) है. इसके अलावा शहरी रोजगार गारंटी योजना और स्लम डवेलर्ज विधेयक के ड्राफ्ट को भी हरी झंडी दिखाई जा (cabinet meeting in shimla ) सकती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

