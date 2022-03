चंबा: किसानों बागवानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सरकार समय-समय पर बेहतरीन योजनाएं शुरू करती हैं ताकि किसानों बागवानों की आय दोगुनी हो सके. यही कारण है कि सीएसआईआर आईएचबीटी पालमपुर (CSIR IHBT Palampur) के सौजन्य से, सलूणी क्षेत्र के किसानों और बागवानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं. इसी के चलते एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसी चंबा दुनी चंद राणा ने की.

इसके साथ सीएसआईआर आईएचबीटी पालमपुर (CSIR IHBT Palampur) के निदेशक डॉ. संजय कुमार मौजूद रहे. इस दौरान काफी संख्या में किसान और बागवान मौजूद रहे और इस प्रशिक्षण शिविर का लाभ उठाया. बता दें कि अरोमा मिशन के तहत सलूणी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में किसानों बागवानों को जिसके लिए (Lavender will be cultivated in Chamba) जिला प्रशासन इसके लिए काम कर रहा है, इस दौरान जिला प्रशासन ने लैवेंडर के 13 हजार पौधे भी किसानों को बांटे.

बता दें कि आने वाले समय में लैवेंडर की खेती से किसानों को अधिक आय होगी क्योंकि बाजार में लैवेंडर के तेल की कीमत प्रति लीटर पंद्रह हजार है और जंगली गेंदा फूल की कीमत भी करीब दस से बारह हजार है. ऐसे में सलूणी क्षेत्र के बागवानों किसानों की आमदनी बढ़ेगी.

दूसरी ओर चंबा के डिप्टी कमिश्नर धोनी चंद राणा का कहना है कि किसानों बागवानों की आय को दोगुना करने के लिए हम कुछ अलग तरह की खेती शुरू करना चाहते हैं. जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके. इसके लिए जिला प्रशासन ने सीएसआईआर आईएचबीटी के साथ एक एमओयू साइन किया था जिसके चलते किसानों-बागवानों के किए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है. हमारा प्रयास है की आने वाले समय में किसानों बागवानों को (Lavender will be cultivated in Chamba) लैवेंडर और जंगली गेंदा फूल से अधिक मुनाफा हो.

