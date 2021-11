चंबा: हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव (HP assembly elections in 2022) जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां (political activities) भी तेज हो गई हैं. डलहौजी (Dalhousie) से कांग्रेस विधायक आशा कुमारी (Senior Congress Leader and Mla Asha Kumari) ने अपने निवास स्थान जंदरी घाट (Jandri Ghat) में पत्रकार वार्ता (press conference) को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार (BJP government) को आडे़ हाथों लेते हुए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी (Rising inflation and unemployment) को लेकर खूब हमला बोला.

आशा कुमारी (Asha kumari) ने तंज कसते हुए कहा है कि उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश (by-election in himachal pradesh) की 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत (Congress wins 4 seats) मिलने से भाजपा को पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने पड़े (Petrol diesel prices had to be reduced) हैं. इसका मतलब है कि भाजपा जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है. आशा कुमारी में कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी.

कांग्रेस विधायक आशा कुमारी

पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा. आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सीएम कौन होगा, यह पार्टी हाईकमान (party high command) तय करेगा. अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की बात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से कर रहा है तो बीजेपी और सीएम (BJP and Chief Minister) को तकलीफ क्यों हो रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अपने कुनबे को संभाले जो बिखरा पड़ा है.

आशा कुमारी ने (MLA Asha Kumari) प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया है. उन्होंने कहा जो योजनाएं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह (Late Chief Minister Virbhadra Singh) ने चलाई थी, उनके शिलान्यास और उद्घाटन (Foundation Stone and Inauguration) करने के बाद प्रदेश सरकार उन योजनाओं को अपनी योजनाएं गिना रहे हैं, जो अपने आप में शर्मनाक है. आशा कुमारी ने कहा है कि 2022 में प्रचंड बहुमत (thumping majority in 2022) के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी यह तय हो गया है.

आशा कुमारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी (Congress Party) में मुख्यमंत्री के सपने देखने वाले लोग पार्टी के ही हैं और पार्टी की नीति, नीयत और विचारधारा (Policy, Intent and Ideology) साफ है. वहीं, आशा कुमारी (Asha kumari) ने मुख्यमंत्री को अपने बिखरे कुनबे को संभालने की नसीहत दी है.

