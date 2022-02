Stranded in Ukraine: यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र, जानें राज्यवार ब्यौरा, हेल्पलाइन नंबर्स

रूस ने यूक्रेन पर हमला (Russia attacked Ukraine) कर दिया है. जिसकी वजह से वहां रहकर मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्र फंस (thousands of students trapped) गए हैं. वे छात्रावासों में, बंकरों व मेट्रो स्टेशन पर समय काट रहे हैं. ईटीवी भारत ने कई राज्यों के छात्रों से वीडियो कॉल पर बातचीत की, जिसमें उनकी पीड़ा उभरकर सामने आई. इन छात्रों के सामने न केवल युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकलने की चुनौती है बल्कि इनका भविष्य क्या होगा?

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश न करें कर्मचारी, नियमानुसार होगी कार्रवाई: CM जयराम ठाकुर

सरकार ने शुक्रवार को कड़े कदम उठाते हुए प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले धरने प्रदर्शनों (Employees protesting in Himachal) पर सख्त आदेश जारी किए हैं. इसके बाद अब प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी बात को मनावाने के लिए अगर कर्मचारी सरकार पर किसी भी तरह का दबाव पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस कर्मचारियों के साथ: विधानसभा के अंदर और बाहर भाजपा सरकार को घेरा

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने को लेकर जारी की गई चेतावनी पर विपक्ष मुखर हो (Congress ruckus in the assembly)गया और सदन में इसको लेकर जमकर हांगमा किया. सदन से बाहर आकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Congress protest outside the assembly)की. विपक्ष ने सरकार को कर्मचारी विरोधी करार दिया.

मानव भारती विश्वविद्यालय ने बांटी 36,024 फर्जी डिग्रियां, अभी तक 17 आरोपी गिरफ्तार

मानव भारती विश्वविद्यालय (Manav Bharati University) ने अब तक कुल 41,479 डिग्रियां बांटी हैं. जिसमें से सिर्फ 5455 डिग्रियां ही वैध पाई गई हैं. जांच में पता चल है कि मानव भारती विश्व विद्यालय द्वारा 36,024 जाली डिग्रियां बांटी गई हैं. यहा बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को कही. उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी जांच जारी है.

यूक्रेन में फंसे चंबा के युवक, परिजनों की आखिरी आस भारत सरकार

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वहां के हालात बिगड़ते ही जा रहे (Ukraine Russia war) हैं. जिसके कारण वहां फंसे भारतीय छात्रों के परिजन भी काफी परेशान है और लगातार प्रदेश सरकार व भारत सरकार से अपने बच्चों की वतन वापसी की मांग कर रहे (CHILDREN OF CHAMBA STUCK IN UKRAINE) हैं. वहीं जिला चंबा से भी अभी तक 11 युवाओं का यूक्रेन में फंसे होने का अनुमान है. परिवार वालों की ओर से अभी तक 7 युवाओं की सूची दी भी जिला प्रशासन को सौंपी गई है.

यूक्रेन से वापस सकुशल लौटा हिमाचल का विपुल, बोला- वहां हालात ठीक नहीं

रूस द्वारा की जा रही यूक्रेन पर बमबारी के (Russia Ukraine War) बीच हिमाचल के भी सैकड़ों बच्चे अपने आप को असुरक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं. हालत यह है कि वहां पर बच्चों को खाने-पीने तक के लाले पड़ते जा रहे हैं. बिलासपुर जिले के बरठीं के विपुल सोनी यूक्रेन से वापस हिमाचल (Vipul returned safely in Himachal) पहुंचे हैं. उन्होंने वहां के हालात के बारे में बताया और सरकार से आग्रह किया कि जल्द ही वहां फंसे भारत के लोगों को वापस लाए.

महापौर सत्या कौंडल ने पेश किया नगर निगम शिमला का वार्षिक बजट, की ये घोषणाएं...

नगर निगम शिमला ने अपना वार्षिक बजट 2022-23 पेश किया है. चुनावी साल को देखते हुए नगर निगम द्वारा कोई भी (MC Shimla annual budget 2022-23) नया कर शहर की जनता पर नहीं लगाया गया है.शिमला नगर निगम द्वारा पेश किए गए बजट के बाद जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में जमकर बहस बाजी हुई.

रकछम में युवाओं को मिल रहा स्कीइंग का प्रशिक्षण, किन्नौर स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने शुरू की पहल

किन्नौर जिले के रकछम में स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन (Kinnaur Ski and Snowboard Association) किन्नौर ने शुक्रवार से बेसिक स्की प्रशिक्षण देने की शुरुआत कर दी है. एसोसिएशन के जर्नल सेक्टरी चन्द्र मोहन नेगी ने बताया कि 14 दिनों तक चलने वाले इस बेसिक स्की प्रशिक्षण का आयोजन किन्नौर प्रशासन व एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण दल में 12 से 22 आयु वर्ग के युवाओं को बेसिक स्की प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

आईजीएमसी में ड्रग इंस्पेक्टर का छापा, इस इंजेक्शन के भरे सैम्पल

आईजीएमसी में ड्रग इंस्पेक्टर की टीम (Drug inspector raid in IGMC) ने छापेमारी की है. आईजीएमसी में खून पतला करने वाले जिस इंजेक्शन के इस्तेमाल से रिएक्शन होने का मामला सामने आया था. उसी इंजेक्शन के सैंपल आज ड्रग इंस्पेक्टर शिमला की टीम द्वारा आईजीएमसी में जांच के लिए भरा गया है.

सोलन के मनसार में भूस्खलन, टला बड़ा हादसा

जिला सोलन में वीरवार से हो रही बारिश के कारण मनसार में भूस्खलन हुआ (Landslide in Mansar of Solan) है. भूस्खलन के बाद एनएच में कंडाघाट के मनसार में वाहनों की आवाजाही एकतरफा कर दी गई (Landslide in Solan) है. वहीं पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद है, जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कर रहे हैं.

