सरकार का बड़ा फैसला, 27 मार्च से बहाल होंगी अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उड़ान सेवाएं

सरकार ने 27 मार्च से अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उड़ान सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है (restart scheduled international flight services from March 27). कोरोना के घटते मामलों के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जोगिंद्रनगर में राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह में पहुंचे CM जयराम, महिला सशक्तिकरण पर कही ये बातें

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में महिला दिवस पर (Womens Day function in Jogindernagar) आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं. इस दिशा में सरकार अपने कदम आगे बढ़ रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



राजन सुशांत ने किया हिमाचल रीजनल अलाइंस दल का गठन, 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

भाजपा से बागी हुए पूर्व सांसद राजन सुशांत ने (Former MP Rajan Sushant) भाजपा सरकार और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां जनता को हमेशा से गुमराह करती आई है. वहीं, उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय दलों ने मिलकर (एचआरए) हिमाचल रीजनल अलाइंस दल बनाया है जो प्रदेश में जनता को एक अच्छी सरकार देगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र: विधायक संजय अवस्थी ने उठाया सीमेंट कंपनियों का मामला, जानें सुरेश भारद्वाज ने क्या कहा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में (budget session of himachal assembly) मंगलवार को अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन के दाड़लाघाट सीमेंट कंपनियों का मामला ( case of cement companies in the assembly) उठाया. इस दौरान कंपनियों पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विधायक जगत सिंह नेगी का भाजपा कर रही बार-बार अपमान, अब नहीं करेंगे बर्दाश्त: उमेश नेगी

जिला किन्नौर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उमेश नेगी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके मंत्रियों पर विधायक जगत सिंह नेगी (MLA Jagat Singh Negi) के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा सदन में विधायक जगत सिंह नेगी के ऊपर बहुत ही गैर संसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसे किन्नौर कांग्रेस कतई बर्ताश्त नहीं करेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...



फिर उपजा गुरुद्वारा श्री टोका साहिब विवाद, कानूनी रूप से व्यवस्था चलाने को लेकर दिया धरना

सिरमौर जिले के कालाअंब के मीरपुर कोटला में स्थित गुरुद्वारा श्री टोका साहिब प्रबंध कमेटी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. मंगलवार को एक बार फिर एक गुट ने दूसरे गुट पर आरोप लगाते हुए नाहन एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना दिया. वहीं, दूसरे गुट ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बोले वन मंत्री राकेश पठानिया, हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहीं बेटियां

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालय के त्रिगर्त सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया (INTERNATIONAL WOMENS DAY 2022) गया. जिसमें वन मंत्री राकेश पठानिया ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. वन मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी गांव में महिलाओं तक पहुंचाने का आग्रह किया. उन्होंने महिलाओं से भी कहा कि उन्हें सभी कार्यों में आगे आना पड़ेगा तभी विकास संभव (happy womens day 2022) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अब भी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की आस: एनपीएस कर्मचारी संघ

एनपीएस कर्मचारी संघ द्वारा नाहन में प्रेसवार्ता का आयोजन किया (NPS Employees Union) गया. इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने 3 मार्च को शिमला में हुई रैली के दौरान कर्मचारियों पर हुई एफआईआर को निरस्त करने की मांग (NPS Employees Union Press conference) की. उन्होंने कहा कि कर्मचारी सिर्फ वार्ता करना चाहती थे लेकिन कर्मचारियों को बेवजह परेशान किया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में होटल में कार्यरत शेफ से मारपीट, छानबीन में जुटी पुलिस

बंजार के जीभी में एक होटल में कार्यरत शेफ के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. थाने में दी शिकायत में पीड़ित युवक ने बताया कि सोमवार देर शाम वह सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा था. इस दौरान कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (sp kullu on assault case ) ने बताया कि बंजार पुलिस ने पीड़ित शेफ की शिकायत दर्ज कर ली है और मारपीट के कारणों की जांच की जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Baddi: पूर्व MLA समेत कांग्रेस पार्षदों ने फूंका सीएम जयराम का पुतला, आमरण अनशन की दी चेतावनी

नगर परिषद बद्दी के 5 पार्षदों द्वारा परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ (Municipal Council Baddi) डीसी सोलन को दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई न होने के चलते कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को एसडीएम नालागढ़ के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की सीएम जयराम ठाकुर का पुतला फूंका. इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो पांचो पार्षद आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

