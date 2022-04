चंबा: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायती राज मंत्री टीएस सिंह देव (Chhattisgarh Health Minister TS Singh Deo) इन दिनों हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में (TS Singh Deo Visit Dalhousie) घूमने के लिए आए है. टीएस सिंह देव यहां की खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं. इसी कड़ी में आज टीएस सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें ओल्ड पेंशन देने की घोषणा के बाद उसे लागू कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने जयराम सरकार पर भी निशाना (TS Singh Deo on jairam government) साधा.

टीएस सिंह देव ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो उन राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Himachal Pradesh) है. उन्होंने कहा कि, 'हालांकि मैं इस मामले में बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहां कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन को बहाल (TS Singh Deo on Old Pension Scheme in Himachal) करेगी. ताकि लाखों की संख्या में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा सके.'

इस दौरान टीएस सिंह देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल (TS Singh Deo on Old Pension Scheme in Chhattisgarh) कर दिया है. ये पेंशन एक अप्रैल 2022 से मिलनी शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में कर्मचारी काफी खुश हैं. हमारी जहां-जहां सरकार बनेगी, वहां-वहां कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन को बहाल कर देगी.

