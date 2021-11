बिलासपुर: बिलासपुर शहर के अप्पर निहाल सेक्टर में एक हिंसक बेसहारा बैल इन दिनो लोगों के लिए (Violent ox in Nihal sector) खतरा बन गया है. यह हिंसक बैल इस क्षेत्र के कई लोगों को घायल कर चुका है. हाल ही में इस बैल ने एक बुजुर्ग को कफी बुरी तरह से घायल कर (Violent ox has injured people) दिया था. यह बुजुर्ग एलओ कार्यालय में बतौर नायब तहसीलदार कार्यरत हैं. इसके अलावा कई अन्य लोगों पर यह बैल हमला कर चुका है.

बैल के कारण पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है और (Panic has spread in the area due to Violent bull) लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं. क्योंकि बैल कभी भी किसी पर हमला कर सकता है. विशेष रूप से लोग बुजुर्गों और बच्चों को लेकर चिंतित हैं. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग के पुत्र ने बताया कि उनके पिता को आवारा बैल ने बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिससे चलते आईजीएमसी शिमला में उन्हें (Operation in IGMC Shimla) उपचार के दौरान काफी दिक्कतें पेश आई.

उन्होंने कहा कि वह इस बारे में नगर परिषद और जिला प्रशासन को भी अवगत करवा चुके हैं. साथ ही उन्होंने 1100 नंबर पर भी इसकी शिकायत की थी. उन्होंने कहा कि उनके पिता की तरह कोई और बैल के हमले का शिकार न हो, इसके लिए जल्द इस बैल को यहां से किसी गौ शाला में ले जाया जाए. वहीं, स्थानीय लोगों में संत कुमार, ब्रह्मी देवी और रजनी ने बताया कि आवारा बैल पूरी तरह से हिंसक हो चुका है.

जिसके डर से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वह बैल किसी पर भी हमला कर देता है. उन्होंने प्रशासन से मांग उठाई की जल्द से जल्द इस समस्या को हल किया जाए. वहीं, इस बारे में नगर परिषद (Bilaspur Municipal Council) अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने बताया कि इस समस्या के बारे में जानकारी मिली है. वहीं, इस संबंध में एसडीएम को पत्र लिखा गया है. उधर, उपायुक्त पंकज राय का (DC Bilaspur Pankaj Rai) कहना है कि इस विषय को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है. लेकिन, यदि ऐसी समस्या है तो जल्द इसका हल किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: प्रवासी हिमाचलियों को मेडिकल शिक्षा में 85 फीसदी कोटा बहाल करे सरकार: राजेंद्र ठाकुर