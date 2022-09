पीएम मोदी लेंगे बिलासपुरी धाम का जायका, धुली दाल खाकर रखेंगे हमेशा याद, तैयारियां शुरू

बेशक पीएम मोदी मंडी की सेपु बड़ी का स्वाद न चख पाए हों, लेकिन इस बार बिलासपुरी धाम की धुली दाल जरूर प्रधानमंत्री को खिलाई जाएगी. जिसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं. धुली दाल कैसे बनाई जाती है ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

त्योहारी सीजन में रहें सतर्क: हमीरपुर में पकड़ा 3.50 करोड़ का सोना, 15 दिन से विभागीय रडार पर था कारोबारी

हिमाचल के सुजानपुर में बगैर बिल के साढ़े 3 करोड़ का सोना बरामद किया (Gold Seized In Hamirpur) गया है. आबकारी एवं कराधान विभाग हमीरपुर की तरफ से यह बड़ी बरामदगी की गई है. विभाग ने चुनावी और त्योहारी सीजन में अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

बंजार सीट पर दो भाइयों की जंग तय, चाहे पार्टी का टिकट मिले या ना मिले !

हिमाचल विधानसभा की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है. सियासी दल उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं लेकिन टिकट के चाहवान पहले से खुद को टिकट का दावेदार बता रहे हैं. जिसने चुनावी रण को दिलचस्प बना दिया है. कुल्लू जिले की बंजार सीट पर भी ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है. जहां एक ही परिवार के दो बेटे चुनावी जंग में आमने-सामने हो सकते हैं. (Brother vs Brother at Banjar Seat) (Hiteshwar singh vs Aditya vikram singh) (Brother vs brother in himachal election)

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर सनवारा में भूस्खलन, वाहनों की लगी लंबी कतारें

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच (Kalka Shimla National Highway) पर सनवारा में भूस्खलन होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई. गनीमत यह रही कि जब सड़क पर पत्थरों के गिरने लगे तो वाहन चालकों ने पहले (Landslide in Sanwara) ही वाहन रोक दिए. ऐसे में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है.

HP Electricity Board: जेई और एसडीओ एसोसिएशन के प्रधान बने महेश चौधरी, मुकेश राठी चुने गए महासचिव

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की जेई व एसडीओ डिप्लोमा ई. एसोसिएशन (JE and SDO Association of HPSEBL) के प्रधान महेश चौधरी बने हैं. एसोसिएशन की शिमला में हुई बैठक में राज्य विद्युत निगम के अलग-अलग जोन से जुड़े इंजीनियरों ने भाग लिया.

स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में हुआ घटिया गुणवत्ता का काम, जाम की समस्या आज भी वैसी ही: आदर्श सूद

कांग्रेस के पूर्व विधायक आदर्श सूद ने समार्ट सिटी शिमला के तहत हुए कार्यों पर सवालीय निशान उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने जितने भी विकास कार्य शिमला शहर में करवाए (Adarsh Sood target bjp govt) हैं उनमें घटिया गुणवत्ता का कार्य हुआ है और सिर्फ पैसों की बर्बादी की गई है. उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि सरकार द्वारा अपने चहेतों को लाभ दिया जा रहा है.

सिरमौर में लंपी वायरस का कहर जारी, अब तक 800 पशुओं की मौत, 5 हजार सक्रिय मामले

Lumpy virus in Sirmaur: सिरमौर जिले में भी लंपी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. जिले में अभी तक इस संक्रमण से करीब 800 पशुओं की मौत हो चुकी है. वहीं, हजारों की संख्या में पशु संक्रमित हैं. नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए सिरमौर जिले में कई टीमों का गठन किया गया है, जो सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचती हैं. उन्होंने कहा कि लंपी संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है. पहले जहां प्रतिदिन 500 मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब इनकी संख्या घटकर 300 रह गई है.

सिरमौर: 3 दिन से लापता जसवंत का शव जलाल नदी से बरामद, पच्छाद में बारिश ने मचाई थी तबाही

सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल के मंडी खडाना गांव से रविवार देर शाम को लापता 60 वर्षीय जसवंत सिंह का शव मंगलवार दोपहर बाद ददाहू के समीप जलाल नदी से बरामद हुआ है. वहीं, पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

Hampta Trek: मनाली के छिक्का नाला में गिरने से हरियाणा के युवक मौत

मनाली के अंतर्गत छिक्का नाला में गिरने से हरियाणा के एक पर्यटक की मौत हो गई है. हामटा के लिए हरियाणा के पर्यटकों का एक दल रवाना हुआ था. इसी बीच छिक्का नाला के (Tourist Dies After Falling In Chikka Nala) समीप हरियाणा के सूरजकुंड का 22 वर्षीय आशीष अचानक नाले में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई. शव के रेस्क्यू के लिए प्रशासन द्वारा टीम को रवाना कर दिया गया है.

हिमाचल कांग्रेस के 46 उम्मीदवार फाइनल, जल्द जारी हो सकती है सूची, दिल्ली में हुई बैठक में बनी सहमति

Himachal assembly elections 2022: कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक (Congress Central Election Committee meeting) मंगलवार को दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की. बैठक में 46 उम्मीदवारों के टिकट तकरीबन फाइनल कर दिए हैं. जिसकी सूची जल्द जारी होगी.

