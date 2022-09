हिमाचल में कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले नेता, पार्टी में नेताओं की दशा की ओर रामलाल ठाकुर ने किया इशारा: CM

कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर (cm jairam attacks on Bharat Jodo Yatra) निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं, अब प्रदेश में कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं. सीएम ने कहा कि बिलासपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने भी अब इस बात की ओर इशारा किया है कि कांग्रेस में अब नेताओं की क्या दशा है.

32 साल से एक ही जगह नौकरी कर रही थी महिला, ट्रांसफर रुकवाने को पहुंची हाईकोर्ट तो लगी 30 हजार कॉस्ट

राज्य सरकार के पशुपालन विभाग (Himachal Animal Husbandry Department) में एक महिला कर्मचारी 32 साल से चंबा में ही नौकरी कर रही थी. कुछ समय पहले उसका तबादला चंबा से शिमला के लिए किया गया. महिला कर्मचारी ने तबादला आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) में याचिका दाखिल की. अदालत में सुनवाई हुई तो महिला की याचिका तीस हजार रुपए की कॉस्ट के साथ खारिज (petition to stop the transfer in hc) कर दी गई. अदालत ने पाया कि प्रार्थी की खुद की ट्रांसफर भी डीओ (डेमी ऑफिशियल) नोट के आधार पर हुई थी. ऐसे में वो इसी बात को आधार मानकर दूसरे की ट्रांसफर को कैसे चुनौती दे सकती है.

बिलासपुर में रो पड़े पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया (Ramlal Thakur resigns) है. उन्होंने आज बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए ये ऐलान किया है कि वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं. प्रेस वार्त के दौरान रामलाल ठाकुर भावुक होकर (Ramlal Thakur cried during press conference) रो भी पड़े.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रामलाल ठाकुर, पार्टी बात कर नाराजगी को करेगी दूर: नरेश चौहान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रामलाल ठाकुर ने भी कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका (Ramlal Thakur resigns) दिया है. वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा रामलाल ठाकुर से बात कर उनकी नाराजगी दूर करने की बात कही जा रही है. कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि रामलाल ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक के साथ ही दो बार मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रदेश के नेतृत्व के साथ-साथ प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से बात कर उनकी नाराजगी दूर की जाएगी.

महंगाई के लिए अंतरराष्ट्रीय कारण जिम्मेदार, डिपुओं में मिलने वाला खाद्य तेल हुआ और सस्ता

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर बीजेपी ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. सीएम समेत कैबिनेट मंत्री आए दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभा कर सरकार की योजनाओं से जनता को रू-ब-रू करा रहे हैं. वहीं, चुानावी माहौल में हिमाचल के हिमाचल के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग (Himachal Food Supplies Minister Rajinder Garg) ने महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया है. ETV भारत से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने काह कि महंगाई के लिए अंतरराष्ट्रीय कारण जिम्मेदार हैं.

स्मृति ईरानी का शनिवार को हिमाचल दौरा, कांग्रेस घरों के बाहर सिलेंडर रखकर करेगी विरोध, दिखाए जाएंगे काले झंडे

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का शनिवार को (Smriti Irani to visit Himachal on Saturday) हिमाचल दौरे के दौरान विरोध किया जाएगा. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस दौरान गैस सिलेंडर घरों के बाहर रखकर विरोध किया जाएगा. साथ ही सिलेंडर वापस किए जाएंगे. वहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि स्मृति ईरानी को रामपुर में काले झंडे दिखाए जाएंगे.

नेपाल को रोशन कर रही हिमाचल से जुड़ी कंपनी, चीन को पछाड़ कर नेपाल में हाइड्रोपावर सेक्टर का सिरमौर बनी एसजेवीएनएल

बिजली के क्षेत्र में हिमाचल से जुड़ी कंपनी नेपाल को भी रोशन कर रही है. नेपाल में बिजली उत्पादन के लिए एसजेवीएनएल कंपनी नेपाल में तीन परियोजनाओं पर काम कर रही है. नेपाल सरकार अपने यहां ऊर्जा सेक्टर के विकास में भारत के सहयोग के प्रति नतमस्तक है. नेपाल में एसजेवीएनएल जिस तरह से तय समय पर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है, उससे खुश होकर नेपाल सरकार ने कंपनी के सीएमडी नंदलाल शर्मा को कई बार सम्मानित भी किया है.

प्रेमिका से शादी न होने पर हमीरपुर में प्रेमी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में दोस्त के लिए लिखा संदेश

प्रेमिका से शादी में अड़चन आने पर जिला मुख्यालय हमीरपुर में किराए के कमरे में रह रहे एक युवक ने आत्महत्या कर ली है. फंदा लगाने वाले युवक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट (Man commits suicide in love) भी मिला है. सुसाइड नोट में युवक ने अपने रूममेट दोस्त के लिए लिखा कि अब मेरे माता-पिता का ख्याल रखना. सुसाइड नोट लिखने के बाद युवक पंखे से फंदा लगाकर झूल गया.

हरिद्वार में 2790 पितरों का महा श्राद्ध करेंगे शांतनु, 30 सालों से कर रहे हैं लावारिस शवों का अंतिम संस्कार

2790 अज्ञात लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करने वाले शांतनु कुमार अब सामूहिक महा श्राद्ध करेंगे. पितृपक्ष में अपने पितरों के श्राद्ध तो हर कोई (PITRU PAKSHA 2022) कर रहा है, लेकिन गैरों को अपना मान कर एक शख्स देवभूमि हमीरपुर में 2790 पुण्य आत्माओं सामूहिक श्राद्ध करेंगे. मूलतः बंगाल के कोलकाता के रहने वाले शांतनु अब हरिद्वार में (Shantanu Kumar will do Maha Shradh) 2790 अज्ञात पुण्य आत्माओं का 25 सितंबर को श्राद्ध करेंगे.

देश में पर्यटन विकास का खाका धर्मशाला में किया जाएगा तैयार

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स का आयोजन किया (National Conference of State Tourism Ministers) जाएगा. जिसमें डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ रीजन मंत्री जी किशन रेड्डी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे.

