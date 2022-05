No If No But- हिमाचल विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह का नाम ही होगा कांग्रेस का नारा और सहारा: हिमाचल में चुनावी साल में (Himachal assembly elections 2022) वीरभद्र सिंह का नाम और काम ही कांग्रेस का नारा होगा. गुरुवार को जिस तरह प्रतिभा सिंह ने कार्यभार संभालने से पहले अपने सम्बोधन में वीरभद्र सिंह का स्मरण किया उस से (Role of Virbhadra Singh in elections) साफ संकेत हैं कि चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम का ही सिक्का चलेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस कार्यालय में प्रतिभा सिंह ने संभाला प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यभार: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार (Pratibha Singh took over as Congress State President) संभालने के साथ ही प्रतिभा सिंह ने हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में जीत हासिल कर सरकार बनाने का दावा किया है. इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में आगामी कार्यक्रम को लेकर एक रोडमैप तैयार किया जाएगा. इसको लेकर सभी नेताओं से बैठकर चर्चा की जाएगी और रणनीति के तहत काम किया जाएगा और प्रदेश में नगर निगम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव को कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अभिनंदन समारोह के बहाने कांग्रेस ने भरी चुनावी हुंकार, राजीव शुक्ला बोले- त्रिमूर्ति करेगी नया हिमाचल बनाने का काम: शिमला के चौड़ा मैदान में प्रतिभा सिंह के अभिनंदन कार्यक्रम में (Congress Abhinandan Samaroh in Shimla) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने (Himachal assembly elections) कहा कि कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ देखकर सत्ता परिवर्तन तय है. वहीं, प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा निकालने के निर्देश दिए हैं. जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह और पूर्व मंत्री जीएस बाली के सुपुत्र रघुवीर बाली को सौंपी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस में गुटबाजी, अभिनंदन समारोह से कई नेताओं ने बनाई दूरियां: प्रतिभा सिंह के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर शिमला के चौड़ा मैदान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया (congratulation ceremony organized at Chaura Maidan) गया. समारोह में कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता का संकल्प लेते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया और प्रदेश में कांग्रेस के सभी नेताओं के एकजुट होने का दावा किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के कई करीबी नेताओं की अभिनंदन कार्यक्रम से दूरी बना ली, जोकि अब चर्चा का विषय बन गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

CM जयराम का तंज-पहाड़ की चढ़ाई ‘आप’ के बस में नहीं, यहां केवल मामा-भांजे ही सफल: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को हरिपुरधार क्षेत्र के दौरे पर रहे. यहां हरिपुरधार में चल रहे तीन दिवसीय मां भंगायनी मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर ने शिरकत (Jairam Thakur visit to Sirmour)की. इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रसे और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'सोनिया गांधी के पास पहुंची थी रिपोर्ट: वीरभद्र सिंह गुजरे नहीं हैं, जनता के दिलों में हैं': हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस रणनीति तैयार करने में जुट गई है. इसी कड़ी माचल कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस मुखिया का चयन करने से पहले सोनिया गांधी ने रिपोर्ट मंगवाई थी. रिपोर्ट में ये एकमत से कहा गया था कि हिमाचल में अभी भी वीरभद्र सिंह के नाम का सिक्का चलता है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह आज भी जनता के दिलों में हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'जिसके नेतृत्व में उप चुनाव जीते, कांग्रेस ने उसी अध्यक्ष को हटाया, बड़े नेता भी किए दरकिनार': सबसे लंबे समय तक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे और वर्तमान में 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को नीति विहीन बताया है. उन्होंने कहा कि जिस कुलदीप राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस ने चार उपचुनाव में जीत हासिल की अब उसी को हाईकमान ने दरकिनार कर दिया है. ETV भारत से सतपाल सिंह सत्ती ने खास बातचीत की है. आइए जानते हैं आगामी चुनाव को लेकर सत्ती का क्या कहना है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बारालाचा दर्रे में बर्फबारी, दारचा में मार्ग अवरुद्ध होने से पर्यटक परेशानी: लाहौल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी (Snowfall in lahaul spiti) भी अब मनाली लेह मार्ग पर पर्यटकों की राह रोकने लगी है. बुधवार शाम को बारालाचा दर्रे में दो इंच हिमपात (snowfall in baralacha pass) हुआ, जिसके चलते गुरुवार सुबह लेह की ओर जाने वाले वाहन दारचा में रोक लिए. पर्यटकों का भी काफिला दारचा में रुक गया, जिससे दो किमी लंबी लाइन लग गई. हालांकि शिंकुला दर्रे में भी हल्की बर्फ पड़ी, लेकिन दारचा शिंकुला पददुम मार्ग में वाहनों की आवाजाही सुचारु रही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम के ओएसडी की पत्नी को नौकरी देने पर उठने लगे सवाल, सोशल मीडिया पर यूजर्स कस रहे तंज: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ओएसडी की पत्नी को एचपी यूनिवर्सिटी के मॉडल स्कूल में नौकरी दिए जाने पर सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस मामले में प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं. वहीं, इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और हिमाचल के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने भी सरकार को घेरा (ID Bhandari on cm osd wife job) है. उल्लेखनीय है कि एचपीयू में मॉडल स्कूल में सीएम के ओएसडी की पत्नी सहित 8 अन्य लोगों को नौकरी मिली है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पर्यटकों के लिए बहाल हुआ रोहतांग दर्रा, 1200 वाहनों को रोजाना जाने की मिलेगी अनुमति: पर्यटकों के लिए आखिरकार 6 महीने बाद रोहतांग दर्रा बहाल (Rohtang Pass restored for tourists ) हो गया है. सैलानी अब बर्फ से लदे रोहतांग के दीदार कर सकेंगे. हालांकि वीरवार को पहले दिन कम ही पर्यटक रोहतांग गए. आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के रोहतांग की ओर रुख करने की उम्मीद है. मनाली के एसडीएम व पुलिस की टीम ने रोहतांग पास तक सड़क का संयुक्त निरीक्षण करने के बाद पाया कि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही हो सकती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

