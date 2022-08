AAP नेता जोगटा फिर कांग्रेस में शामिल, फिसली जुबान, बोले 60 सीटें जीतेगी बीजेपी

पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे एसएस जोगटा ने कांग्रेस पार्टी का (SS Jogata joins Congress in Shimla) दामन थाम लिया. हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जोगटा ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली. जोगटा बीते कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे. वहीं, इस दौरान जोगटा की जुबान फिसल गई और इस बार भाजपा 60 सीटें जीतेगी, जबकि 8 सीट अन्य जीत पाएंगे.

हिमाचल में बरसात से भारी नुकसान, सरकार ने केंद्रीय दल को सौंपा 1981.86 करोड़ रुपये का ज्ञापन

हिमाचल सरकार ने अभी केंद्रीय दल को 1981.86 करोड़ रुपये के नुकसान का अंतरिम ज्ञापन सौंपा गया है. हिमाचल के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बताया कि इसमें लोक निर्माण विभाग को 957.09 करोड़ रुपये और जल शक्ति विभाग को 725.07 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है. इसके अलावा अन्य विभागों और निजी संपत्ति की भी भारी क्षति हुई है. प्रदेश में अभी तक इस मानसून सीजन (monsoon season in himachal) के दौरान आपदा से कुल 284 लोगों की मौत हुई है, जबकि 522 लोग घायल हुए हैं और 9 लोग अभी भी लापता हैं. 169 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 825 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है. 72 दुकानें और 887 गौशालाएं भी तबाह हुई हैं. इस दौरान 587 पशु भी मारे गए हैं.

रामपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज का विपक्ष पर हमला, ननखड़ी की दुर्गति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में मिशन रिपीट में कहीं कोई कमी न रह जाे इसके लिए बीजेपी ने प्रदेश में चुनावी गतविधियां तेज कर दी हैं. चुनाव से पहले सीएम और कैबिनेट मंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता आए दिन जनसभा और बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं. इसी सिलसिले में सोमवार को हिमाचल के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज रामपुर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि रामपुर हिमाचल का एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अब तक बीजेपी से विधायक नहीं बना है. ऐसे में अगर इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है.

हमीरपुर कांग्रेस में गुटबाजी, महासचिव ने निकाली रैली, जिलाध्यक्ष को देना पड़ी चेतावनी

कांग्रेस का ताना-बाना चुनावों के नजदीक (Himachal Assembly Election 2022 ) आते बिगड़ता नजर आ रहा है. पिछले कुछ समय से सक्रिय नजर आ रहे कांग्रेस संगठन में अब टिकट चाहवानों की महत्वाकांक्षाएं सड़कों पर भी नजर (Factionalism in Hamirpur Congress) आने लगी है. सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के महासचिव जगजीत ठाकुर ने केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरने के बहाने आमिर पुर बाजार में रैली (hamirpur congress rally) निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार को पहले प्रेस रिलीज कर (Hamirpur Congress Press Release) चेतावनी जारी करना पड़ी.

जागो सद्भावना यात्रा सोलन पहुंची, भाजपा की नाकामियों को बताया

हिमाचल कांग्रेस सेवादल (Himachal Congress Seva Dal) की जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा मंगलवार को सोलन पहुंची. कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग (Congress Seva Dal state president Anurag Sharma) शर्मा व सोलन सदर विधायक कर्नल धनीराम शांडिल के नेतृत्व में पुराने डीसी ऑफिस से माल रोड होते हुए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक निकाली गई. इस दौरान सेवादल व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Anurag Sharma on Himachal BJP government) की. इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा (Himachal Assembly Election 2022) चुनाव होंगे. इसके मद्देनजर इस यात्रा को निकाला जा रहा है.

PHQ के बाहर भीम आर्मी अध्यक्ष रवि कुमार का धरना, देखें वीडियो

हिमचाल भीम आर्मी के अध्यक्ष रवि कुमार (Himchal Bhim Army President Ravi Kumar)अपनी मांगों को लेकर मंगलवार सुबह पुलिस मुख्यालय के बाहर गेट पर धरने (Ravi Kumar Protest) पर बैठ गए. रवि कुमार ने बताया कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पेज बनाया (Bhim Army Bharat Ekta Mission) गया था , लेकिन उसे 8 जुलाई को हैक कर लिया गया. 8 जुलाई को लिखित कंप्लेंट उना पुलिस (Una Police Station) स्टेशन में दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही पेज को बंद किया गया.

हिमाचल में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, 2 सितंबर तक होगी बरसात

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज भी हिमाचल में बारिश का दौर जारी रहेगा. प्रदेश में 2 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा.

मनाली में रूसी महिला से दुष्कर्म मामले में 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में रूसी महिला से दुष्कर्म (Russian woman raped in Manali) करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को सोमवार शाम को अदालत में पेश किया गया. जहां पर उसे अब 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. मनाली पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है कि वह पीड़ित महिला को कब से जानता था और क्यों उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है. पुलिस के द्वारा सिंगापुर के रहने वाले आरोपी (russian woman raped by singapore tourist in manali) को अदालत में पेश किया गया. जहां उसे 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है.

बरसात के मौसम में किन्नौर भारी तबाही, जिले में अब तक 8 करोड़ की संपत्ति को नुकसान

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई (heavy rain in himachal) हुई है. हिमाचल में पिछले दो महीनों 29 जून से 29 अगस्त तक 284 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, किन्नौर जिले में इस साल बरसात के दौरान भूसखलन (Landslide in kinnaur), बाढ़ और चट्टानों के गिरने से सरकारी व निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है. जिला के पूह खंड के ग्रामीणों क्षेत्रों में बादल फटने से सेब के लाखों के बगीचे और मटर की खेती को बाढ़ के साथ आये मलबे ने तबाह कर दिया. ऐसे में इस वर्ष जिले के अंदर बारिश के चलते 8 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है. जिसमें सबसे अधिक नुकसान जिले के पूह खंड के शलखर, चांगो, चुलिंग और हांगो में हुआ है. इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सांगला गांव के मध्य नाले में बाढ़ से सेब के बगीचे तबाह हुए हैं.

हिमाचल में बारिश से राहत, धीमा पड़ा मानूसन, एक सप्ताह कम होगी बारिश

हिमाचल में मानूसन (Monsoon in Himachal) अब धीमा पड़ने लगा है. प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक कम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इस दौरान कुछ एक स्थानों पर ही बारिश हो सकती है. हालांकि इस दौरान मौसम खराब बना रहेगा, लेकिन बारिश काफी कम होगी. मौसम विभाग की ओर से दो सितंबर तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट हटा लिया है. मौसम विभाग की ओर से आज कुछ हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट (Yellow Alert in Himachal) जारी किया गया है. शिमला में आज सुबह जहां धूप खिली हुई थी, वहीं अब आसमान में बादल उमड़ आए हैं.

