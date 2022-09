Rafting Championship: कुल्लू में राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ, 10 राज्यों के 250 खिलाड़ी ले रहे भाग

कुल्लू के पिरड़ी में आज 8वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप (National Rafting Championship in Kullu) का आगाज हो गया है. प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित की जा रही है. प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने हरीझंडी दिखाकर किया. ये प्रतियोगिता अगले तीन दिनों तक चलेगी.

CM जयराम ने केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मंडाविया से की मुलाकात, बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए जताया आभार

हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर (CM Jairam Delhi tour) हैं. आज मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख एल मंडाविया से मुलाकात (Jairam Thakur Meet Mansukh Mandaviya) की.

माकपा ने जारी की 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, सिंघा फिर ठियोग से लड़ेंगे चुनाव

(Himachal Assembly Election 2022 ) माकपा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. ठियोग के विधायक राकेश सिंघा फिर चुनाव मैदान में वहीं से (Rakesh Singha candidate from Theog) उतरेंगे.

कुल्लू का शिक्षक बच्चियों को दिखाता था अश्लील वीडियो, पुलिस ने किया मामला दर्ज

हिमाचल में एक बार फिर शिष्य और गुरु के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया (Obscene act with a minor girl in Kullu) है. जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक पर पांचवी कक्षा की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगा (Teacher shows vulgar videos to minor girls in Aani) है. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने में जुटी है.

Chandigarh MMS Leak : आरोपी रंकज के भाई ने कही बड़ी बात, पंजाब पुलिस पर भरोसा लेकिन...

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS कांड मामले पर (Chandigarh University MMS Case ) आरोपी रंकज के भाई पंकज ने पूरे मामले को लेकर सफाई (Rankaj brother Pankaj on mms scandal) दी है. पंकज ने कहा कि मेरे भाई की डीपी से छेड़छाड़ कर इस कांड को अंजाम दिया गया. मेरा भाई सन्नी को नहीं जानता. लड़की ने ऐसा क्यों क्या इसकी जांच होना चाहिए.

Raju Srivastav Death: कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव के निधन पर CM जयराम, अनुराग ठाकुर समेत इन्होंने जताया दुख

मशहूर कॉमेडियन और जाने-माने अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में बुधवार को निधन (Raju Srivastav Death) हो गया. राजू श्रीवास्तव के निधन से पूरा देश सदमे में हैं. राजू श्रीवास्तव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

Snowfall in Lahaul Spiti: बारालाचा दर्रे पर बर्फबारी, मनाली लेह सड़क मार्ग बंद

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी (snowfall in lahaul spiti) कौ दौर शुरू हो गया है. लाहौल घाटी के रोहतांग व बारालाचा दर्रे समेत अन्य ऊंची चोटियों पर आज बर्फबारी हुई है. हालांकि अभी ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से विशेष एहतियात बरती जा रही है. मौसम के हालत को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर बारालाचा सड़क मार्ग को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है.

हिमाचल किसान सभा का सरकार को अल्टीमेटम, 10 दिन में लंपी वायरस का किया जाए समाधान

हिमाचल किसान सभा ने हिमाचल के सिरमौर में बढ़ रहे लंपी वायरस के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा (Lampy Virus cases in Sirmaur) है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि जो दवाइयां घर द्वार पर उपचार करने पहुंच रहे डॉ. द्वारा दी जा रही है वह काफी महंगी है, जिससे लोगों को पशुओं का इलाज करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा (Lampy Skin Desease in Himachal) है.

दो साल बाद हवाई उड़ान: सोमवार से उड़िए दिल्ली टू शिमला, किराया सिर्फ 2480 रुपए

(Delhi to Shimla flight ) सोमवार यानी 26 सितंबर से दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान शुरू हो जाएंगी. 55 मिनट के सफर (Delhi to Shimla air time) का किराया मात्र 2480 होगा. 2 दोल बाद शुरू हो रही हवाई उड़ानों से पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलेगा.

2 साल पहले हुआ था हमीरपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास, निर्माण तो दूर कब्जा तक नहीं हटा पाया प्रशासन

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में दो साल पूर्व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हमीरपुर जिला परिषद (Zilla Parishad Hamirpur) के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था. जिसका कार्य आज तक नहीं हो पाया है. वहीं, सरकारी भूमि पर स्थानीय व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया (Encroached on Shopping complex in Hamirpur) है. जिससे जिला प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया है और लेकिन अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.



