किन्नौर में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का ट्रायल सफल, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला किन्नौर पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा है. जिला प्रशासन द्वारा जिले में साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी कड़ी में जिले में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का ट्रायल किया गया जो सफल रहा (Trial of Paragliding and River Rafting in Kinnaur) है. यह ट्रायल एबीवीआईएमएएस (ABVIMAS) मनाली के विशेषज्ञों द्वारा लिया गया. (Paragliding in himachal)

अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा आज हमीरपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, सीएम जयराम, धूमल और अनुराग की मौजूदगी में होगी हाईलेवल बैठक

जेपी नड्डा आज पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के गृह जिला हमीरपुर (JP Nadda visit Hamirpur) पहुंचेंगे. राजनीतिक जानकारों की मानें तो जेपी नड्डा के हमीरपुर दौरे पर विपक्ष की नजरें रहेंगी. जेपी नड्डा हमीरपुर में हिमाचल के तमाम बड़े नेताओं के साथ (BJP meeting in Hamirpur) बैठक करेंगे.

कांग्रेस की सियासत में नया मोड़ साबित होंगे 2022 के चुनाव, वीरभद्र सिंह के बिना पार्टी के लिए कठिन हुई डगर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में जीत में कहीं कोई कमी न रहे इसके लिए कांग्रेस पार्टी जोर-शोर में जुटी है. हालांकि इस साल बिना वीभद्र सिंह के कांग्रेस के लिए हिमाचल में पहला चुनाव है, ऐसे में पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं. दरअसल वीरभद्र सिंह अकेले अपने दम पर चुनाव का रुख पलटने में माहिर थे. वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में कोई एक सर्वमान्य व शक्तिशाली लीडर प्रदेश स्तर पर नहीं है. शायद यही वजह है कि टिकट वितरण में कांग्रेस को सर्व सम्मति बनाने में पसीने छूट रहे हैं.

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अपनी डफली अपना राग, कोई BJP पर लगा रहा आरोप तो कोई टिकट सर्वे पर उठा रहा सवाल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले कांग्रेस ने नेता अपनी डफली अपना राग अलापने में लगे हैं. हिमाचल कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है तो वहीं, डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी पर भी पार्टी नेताओं के द्वारा एक से बढ़कर एक आरोप मढ़े जा रहे हैं. हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी पर हिमाचल में खरीद-फरोख्त का मॉडल पेश करने का आरोप लगा रहा है तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान ने कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर करवाए गए सर्व पर सवाल खड़ा करते हुए चेतावनी दी है.

आज भी ग्राम पंचायत सलोआ सड़क सुविधा से महरूम, ग्रामीणों ने कहा: सड़क नहीं तो वोट नहीं

हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है, लेकिन सरकार के ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं. दरअसल जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत सलोआ में आज भी लोग सड़क जैसी मूल सुविधा से महरूम (Lack of Road Facility in Gram Panchayat Saloa) है. यहां बीमार लोगों को पालकी के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ रहा है. ऐसे में लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सड़क का जल्द निर्माण नहीं करवाया गया तो वे हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) का बहिष्कार करेंगे.

बिलासपुर में श्रद्धालुओं की बस पलटी, 3 लोगों को आई चोटें

हिमाचल के जिला बिलासपुर में सड़क हादसा पेश आया है. यहां विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मां के दर्शन के लिए जा रही बस सड़क पर पलट (UP Devotees bus overturned in Bilaspur) गई. जिसमें तीन लोगों को चोटें आई हैं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी जान नहीं गई. बताया जा रहा है कि श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से माता के दर्शन के लिए आए थे.

Road Accident in Rampur: कुमारसैन में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, एक व्यक्ति घायल

शिमला जिले के कुमारसैन में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. हादसे में 4 लगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

एक पोस्ट के लिए 43 केंद्रों पर 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट देंगे परीक्षा, 22,000 ने किया था आवेदन

देश में बेरोजगारी का क्या आलम है इसका एक उदाहरण हिमाचल में देखने को मिल रहा है. जहां सरकारी नौकरी के एक पद के लिए हजारों कैंडिडेट परीक्षा देने वाले हैं. बकायदा पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, आवेदकों से फीस वसूली गई है. और ये सब कुछ हुआ है सरकारी नौकरी के एक पद के लिए. आखिर क्या है पूरा मामला, पढ़ें खबर (one post 10 thousand candidate)

स्वच्छता रैंकिंग में शिमला ने लगाई छलांग, देश भर में 56वें स्थान पर पहुंची पहाड़ों की रानी

स्वच्छता रैंकिंग में शिमला शहर इस बार 56 वें स्थान पर पहुंच गया है. बीते वर्ष शिमला शहर की देश भर शहरों में स्वच्छता रैंकिंग 102 थी. सुरेश भारद्वाज ने स्वछता के (Swachh Survekshan 2022) क्षेत्र में शिमला की इस बड़ी छलांग का श्रेय शिमला नगर निगम के सैहब कर्मचारियों को दिया है.

Weather Update Himachal: हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, प्रदेश में 3 अक्टूबर तक मौसम रहेगा साफ

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल की बात की जाए तो मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन प्रदेश में 5 अक्टूबर के बाद एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा.

