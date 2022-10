हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम मतदाता में दिखा जोश, कहा: बूथ जाऊं या घर रहूं, लेकिन जरूर करूंगा वोट

देश के प्रथम मतदाता श्‍याम सरन नेगी हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर वोट डालने के लिए तैयार हैं. जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. (DC Kinnaur on Shyam Saran Negi) (Shyam Saran Negi Will Vote in Himachal Election) (Himachal assembly elections 2022)

टिकट बंटवारे में महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस समेत इन इकाइयों की अनदेखी, पार्टी में उठे बागवत के सुर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस आज अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर सकती है. वहीं, इस बार कांग्रेस की कई इकाइयों की अनदेखी की गई है. जिससे पार्टी में बागवत के सुर उठने लगे हैं. इकाइयों की अनदेखी के बाद वे कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं. (Congress Ignored Many Units in HP for ticket) (Himachal Assembly Election 2022) (Himachal Congress Candidates List)

हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन, 25 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

हिमाचल में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आज अधिसूचना जारी करेगा, इसके साथ ही इन चुनावों के लिए नामांकन भी उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे. हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को चुनावों का ऐलान किया था. हालांकि चुनावों का ऐलान होने के साथ ही हिमाचल में चुनावी आचार संहिता लग गई है. मगर अधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी होने के बाद ही राज्य के लिए चुनावों की प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे. नामांकन पत्रों की छंटनी 27 को होगी, जबकि 29 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे.

Himachal Assembly elections 2022: आज आएगी कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट, जारी हो सकती है सभी 68 सीटों की सूची

हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस द्वारा रविवार को 57 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी करने का ऐलान किया गया था, बाकायदा इसके लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मीडिया से जानकारी भी साझा की थी. लेकिन युवा कांग्रेस और अन्य नेताओं के विरोध के बाद फिलहाल कांग्रेस ने सूची होल्ड पर डाल दी है और अब आज सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने की बात कही है.

हिमाचल विधानसभा चुनाव: टिकट आवंटन को लेकर आज दिल्ली में BJP CEC की बैठक, मीटिंग में फाइनल होंगे नाम

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. अब राजनीतिक दल टिकट बंटवारे को लेकर जोर-शोर से मंथन में जुटे हैं. इसी कड़ी में आज दिल्ली में हिमाचल भाजपा की सीईसी की बैठक होने जा रही है. टिकटों के आवंटन को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. (BJP National President JP Nadda in CEC Meeting)

दिल्ली से लौटने पर बंबर ठाकुर ने भाजपा पर बोला जुबानी हमला, कहा: बिलासपुर सदर से कांग्रेस की होगी जीत

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने सभी टिकट तय कर लिए हैं. जिसको लेकर कांग्रेस आज अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है. वहीं, जिला बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को मिलना लगभग तय है. बंबर ठाकुर आज सुबह ही दिल्ली से लौटे हैं. इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर खूब जुबानी हमला बोला. उन्होंने भाजपा सरकार पर आधे-अधूरे एम्स हॉस्पिटल के उद्घाटन करने के आरोप लगाए.

प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह की बढ़ेगी सुरक्षा, चुनाव आयोग ने डीजीपी को दिए निर्देश

हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक जारी किए हैं. इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखा है. एक दो दिनों के भीतर इस संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे.

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, नामांकन की तारीखों में बदलाव की उठाई मांग

सीपीआईएम के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर नामांकन की तारीखों में बदलाव करने की अपील की है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन करने की तारीख तय की गई है, लेकिन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टियों की वजह से नामांकन (Himachal Congress letter to Election Commission) नहीं किए जा सकेंगे.

हमीरपुर में एक भी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी तय नहीं, कांग्रेस के तीन धुरंधर लगभग चुनावी मैदान में

विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है. कांग्रेस एक साथ सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है. वहीं, बीजेपी ने अभी तक अपने तुरुप के पत्ते नहीं खोले हैं. हमीरपुर में जिले में भी एक भी विधानभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी तय नहीं है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के तीन धुरंधर चुनावी मैदान में हैं.

कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के भाजपा के सियासी टोटके पर धूमल के गृह जिले में हंगामा, देखें वीडियो

हिमाचल में भाजपा की कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के नए सियासी टोटके पर हमीरपुर जिले में रविवार को बवाल मच गया है. हमीरपुर जिला मुख्यालय में रविवार को भाजपा के चार संगठनात्मक जिलों के संभावित प्रत्याशियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से राय जानने के (BJP workers meeting in Hamirpur) लिए बैठकों का आयोजन किया गया. बैठक के लिए हमीरपुर शहर में चार स्थल तय किए गए थे. दरअसल इस बैठक में भाजपा संगठन की निर्धारित श्रेणियों के पदाधिकारी और नेता अपेक्षित थे. दो बैठक स्थलों पर कार्यकर्ताओं को सूचना के बावजूद सभागार में प्रवेश न दिए जाने पर हंगामा हो गया. यहां तक कि कार्यकर्ता यह तक कहने से नहीं चूके कि अगर बैठक में प्रवेश नहीं देना था तो उन्हें बुलाया क्यों.

