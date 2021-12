बिलासपुर: जिला परिषद बिलासपुर के मीटिंग हॉल में शनिवार को न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक (NPS Employees Federation in Bilaspur) का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने की. बैठक में प्रदेश भर से महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज बुलंद की. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक जनवरी को पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग का आयोजन (gate meeting of pensioners in himachal) किया जाएगा. जिसमें करीब एक लाख से अधिक कर्मचारी जुड़ेंगे.





महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि बैठक में आगामी वर्ष में पुरानी पेंशन बहाली (New Pension Scheme in himachal) की मांग को लेकर रूपरेखा तैयार की गई. हाल ही में धर्मशाला रैली के बाद सभी सदस्यों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. सभी सदस्य जोश में हैं और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठाने के लिए सभी सदस्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि सरकार से मांग की जा रही है कि बजट सत्र से पहले पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएं अन्यथा बजट सत्र के दौरान एक विशाल धरना दिया जाएगा. जिसे लेकर भी बैठक में रूपरेखा तैयार की गई. इसी के साथ उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वह जल्द ही पूरे प्रदेश भर में आंदोलन को तेजी से शुरू कर देगी. वहीं, कर्मचारी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने से भी परहेज नहीं करेंगे. इस दौरान उक्त समय पर आने वाली दिक्कतों की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.

ये भी पढ़ें: बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर के दावे हुए फेल, नहीं शुरू हुई सीटी स्कैन की सुविधा